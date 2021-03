Europa kontra SpaceX – Francja i Włochy mają dość dominacji amerykańskiego giganta

Francja i Włochy oczekują, że Europa zacznie przeciwdziałać dominacji SpaceX na polu kosmicznym. O co konkretnie chodzi?

Nie od dziś wiadomo, że Europa nie jest w stanie konkurować z Amerykańską, Rosyjską czy też Chińską ekspansją kosmiczną. Choć Europejska Agencja Kosmiczna ma swoim koncie liczne sukcesy, to są one w większości oparte na różnym stopniu współpracy z partnerami spoza naszego kontynentu. Co więcej, amerykańska przewaga na tym polu dotyczy nie tylko państwowych podmiotów jak NASA, ale również prywatnych firm, których głównym przedstawicielem jest obecnie SpaceX, (choć coraz lepiej radzi sobie też m.in. należąca do właściciela Amazonu Jeffa Bezosa firma Blue Origin).

Prywatna firma kosmiczna Elona Muska zarówno współpracuje z NASA, np. w przypadku misji załogowych Crew Dragon, ale również wykonuje działania we własnym zakresie, m.in. pracując nad internetem satelitarnym Starlink, który ma być dostępny na całym globie ziemskim za sprawą otaczających go licznych satelitów. Okazuje się jednak, że nie tylko koncerny zazdroszczą obecnie SpaceX, ale też poszczególne państwa europejskie, jak Francja i Włochy.

Internet Starlink opiera się na dużej liczbie małych satelitów otaczających ziemię

SpaceX – konkurencja dla europejskich działań kosmicznych

Włochy oraz Francja to dwa państwa europejskie, które nie tylko zazdroszczą amerykańskiej firmie sukcesów, ale wręcz domagają się od Europy aktywnych działań w celu zablokowania dominacji SpaceX. Dlaczego?

Już od lat w Europie prowadzone są liczne przedsięwzięcia związane z kosmosem. Do większych można zaliczyć choćby utworzenie w 2015 roku konsorcjum ArianeGroup, którego jednym z głównych zadań jest budowa rakiet nośnych w ramach Ariane 6 czyli europejskiego systemu wyrzutni (stworzonemu i kierowanemu uprzednio przez Europejską Agencję Kosmiczną). Niestety dla europejskiego podmiotu, w ciągu ostatnich latach został on znacznie w tyle w stosunku do SpaceX, który zdominował rynek kosmiczny. Jak to jednak bywa na każdym rynku, sukces jednej firmy oznacza straty i problemy drugiej. Nic dziwnego więc, że nie budzi to entuzjazmu przedstawicieli starego kontynentu. Co do tego mają Włochy i Francja?

Cóż, to główni beneficjenci rozwoju programów i działań kosmicznych prowadzonych w Europie. ArianeGroup powstało ze współpracy europejskiej firmy lotniczej Airbus z francuska grupą Safran. Włochy natomiast, pracują obecnie nad nową, lżejszą generacją rakiet nośnych Vega-C. Tak więc, każde z tych państw ma własny interes w tym, aby zablokować działania SpaceX.

Włochy i Francja domagają się ingerencji Europy w sprawie SpaceX

Prawdopodobnie mając świadomość swoich znacznie mniejszych szans w starciu z należącą do Elona Muska firmą, Francja i Włochy wysunęły żądania reakcji ze strony Europy. Państwa domagają się zablokowania dominacji SpaceX, która według nich zagraża interesom europy i oczekują stosownego „finansowego i technologicznego przeciwdziałania temu”.

Włochy i Francja obawiają się konkurencji SpaceX

Niestety, nie sprecyzowano, jak takie działania miałyby wyglądać, więc nie do końca wiadomo czego kraje te oczekują. Możliwe, że w swoich następnych postulatach Francja i Włochy zamierzają powołać się na zasadę działań monopolistycznych, jednak na dalsze rozwinięcie sprawy musimy chyba jeszcze poczekać.