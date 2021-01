Europejska premiera Xiaomi Mi 11 coraz bliżej. Mamy nowe informacje

Xiaomi Mi 11 zbliża się do Europy. Najnowszy certyfikat od FCC ujawnia konfiguracje, jakie pojawią się w naszym kraju.

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek globalnej wersji Xiaomi Mi 11 5G. Smartfon, który zadebiutował na chińskim rynku 28 grudnia 2020 roku wielkimi krokami zbliża się do Europy.

Xiaomi Mi 11 podczas chińskiej premiery

Światowa premiera odbędzie się w przeciągu najbliższych tygodni. Wskazuje na to wydanie certyfikatu przez FCC, który umożliwia wprowadzenie urządzenia do sprzedaży mię∂zy innymi w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki dokumentom certyfikacyjnym poznaliśmy wersje pamięciowe, jakie powinny zadebiutować w Europie.

Do sprzedaży w naszym kraju trafi smartfon o numerze modelu M2011K2G. To samo urządzenie trafiło wcześniej do singapurskiego organu certyfikacyjnego IMDA oraz rosyjskiego EEC.

Mi 11 5G Global Variant Spotted On FCC Certification.

8GB+128GB

8GB+256GB pic.twitter.com/vphEcROseq — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 12, 2021

Flagowe Xiaomi na 2021 rok otrzyma Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację) z MIUI 12.5, moduł sieci 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, ładowanie bezprzewodowe oraz nawigację GNSS.

Xiaomi Mi 11 5G trafi do sprzedaży w dwóch konfiguracja - 8 GB/128 GB oraz 8 GB/256 GB. W Europie nie pojawi się flagowy model wyposażony w 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Nadchodzący smartfon od Xiaomi będzie jednym z najtańszych urządzeń z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Niestety w dalszym ciągu nie znamy daty premiery Xiaomi Mi 11 w Polsce.

