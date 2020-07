Europejska wersja Surface Duo otrzymuje certyfikat i może trafić do Polski

Do tej pory słyszeliśmy sporo, ale wszystkie plotki o Surface Duo dotyczyły amerykańskiej wersji. Teraz pora na europejski odpowiednik.

Nie wiemy dlaczego, ale większość producentów nadal stosuje jasny podział. Na rynku pojawiają się smartfony w wersji US oraz International. Tak jest między innymi z iPhone'ami oraz flagowymi Samsungami, które na dodatek w zależności od regionu mają różne procesory. Wszystko wskazywało na to, że podobną decyzję podjął Microsoft. Ostatnimi czasy dowiedzieliśmy się sporej ilości informacji o Surface Duo, który przechodził certyfikację, ale była to wersja US. Teraz w sieci pojawił się wariant międzynarodowy.

Zamknięty Surface Duo Źródło: PCWorld.com

Surface Duo otrzymał już certyfikat od FCC oraz Bluetooth SIG. Teraz nadszedł czas na certyfikację przez UL LLC, która wskazuje, że Surface Duo może być sprzedawany poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Windows Latest, UL LCC to globalna firma certyfikacyjna. Surface Duo pojawił się w kanadyjskich certyfikatach UL, co oznacza, że jest duże prawodpodobnieństwo wprowadzenia urządzenia do sprzedaży poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Dotychczas mówiło się, że Surface Duo będzie produktem eksluzywnym i pojawi się jedynie na rynku lokalnym.

Co ciekawe organizacja UL LLC zajęła się badaniem modelu o numerze 1930. Taki sam sprzęt trafił wcześniej do Bluetooth SIG oraz FCC.

Microsoft nigdy nie poinformował, w jakich krajach dostępny będzie Surface Duo. Raporty wskazują, że dostępność urządzenie będzie mocno ograniczona i kontrolowana przez gigant z Redmond. Pandemia COVID-19 mogła poważnie wpłynąć na łańcuch dostaw, co odzwierciedlone będzie w ilości dostępnych egzemplarzy.

Jeżeli Microsoft zamierza wprowadzić jeden model na cały świat modem Surface Duo będzie musiał obsłużyć większą ilość pasm.

Chociaż ten certyfikat UL nie potwierdza, że Surface Duo zostanie wprowadzony do sprzedaży w krajach innych niż Stany Zjednoczone, to jednak wydaje się, że międzynarodowa premiera jest bardzo prawdopodobna.

Źródło: windowscentral.com