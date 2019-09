Europejski Bank Centralny: Libra może podminować system walutowy

EBC jest zaniepokojone planami wprowadzenia kryptowaluty Facebooka. Ma przeciwko niej wiele zastrzeżeń.

Yves Mersch, jedna z ważnych postaci Europejskiego Banku Centralnego, powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters, że Libra może podminować system walutowy w Europie. Nazwał ją "syrenim śpiewem" i "zdradziecką obietnicą". Dlaczego? Powód jest prosty - generowanie waluty jest ściśle powiązane z dostępem do usług prowadzonych przez Facebooka. Jej użytkownicy będą mogli bezpłatnie przekazywać sobie środki, w przeciwieństwie do np. transferów bankowych, od których pobierane są prowizje (i jak wszyscy wiemy, są zawsze po kursie najbardziej korzystnym dla banku). Jednak głównym zastrzeżeniem Merscha jest to, że Libra nie ma realnego pokrycia w walucie. Ponadto obawia się, że im bardziej płatności będą akceptowane w Librze, tym mniejsza będzie kontrola ECB nad euro, do doprowadzi do stopniowego rozregulowania systemu walutowego oraz podważenia roli tradycyjnych środków finansowych.

Przypominamy, że Libra ma wejść w obieg w pierwszej połowie 2020 roku. I - jak przypomina Reuters - odpowiada za nią firma, która wplątała się w wiele skandali związanych z naruszeniem prywatności i sprzedażą danych użytkowników. Mersch ma nadzieję, że Europejczycy nie dadzą się skusić na jej używanie. W ten sposób Europejski Bank Centralny dołącza do Japonii, Chin oraz Francji, które zdecydowanie opowiadają się przeciwko Librze.