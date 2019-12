Europejskie wersje Maca Pro są składane w Chinach

Apple jest firmą, która szczyci się produkcją swoich najmocniejszych komputerów w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem europejscy nabywcy nowych Maców Pro zostali zaskoczeniu informacją, że ich komputery zostały wykonane w Chinach.

Designed by Apple in California Assembled in USA - takiego napisu na obudowie spodziewały się osoby, które kupiły najnowszą wersję Maca Pro. Szczególnie jeśli sięgnęły pod najdroższe warianty komputera, których cenach potrafi przekroczyć 250 tys. złotych. Tym bardziej, że jest to standard, którym Apple bardzo lubi się chwalić.

Taki napis faktycznie pojawił się na obudowach nowych Maców, o ile zostały kupione w Kanadzie lub Standach Zjednoczonych. Klienci z Europy mogą się poczuć gorsi, ponieważ ich komputery faktycznie zaprojektowano w Kalifornii, ale złożono je w Chinach - Designed by Apple in California Assembled in China.

To oczywiście wywołało głosy niezadowolenia, bo klienci poczuli się gorsi oraz poniekąd oszukani przez firmę. Apple powinien stawiać przysłowiową gwiazdkę na końcu zdania, że komputery Mac Pro są składane w fabryce w Austin w Teksasie (o ile jesteś klientem ze Stanów Zjednoczonych). Jest jednak nadzieja, że w przyszłości się to zmieni, bo Apple planuje rozbudowę swojej fabryki, co pozwoli na przeniesienie większej części produkcji do Teksasu.