Evercore Heroes - LoL na sterydach? Nowa gra od weteranów z Riot Games i EA

Właśnie zapowiedziane Evercore Heroes zapowiada się ciekawie. Szczególnie, że za powstanie gry odpowiadają utalentowani i doświadczeni deweloperzy.

Choć szczyt popularności gier z gatunku MOBA już minął, to twórcy League of Legends czy DOTA 2 z pewnością nie narzekają na brak graczy. Czy jednak w 2022 roku nowy tytuł z tej kategorii wciąż ma szanse na sukces? Studio Vela Games, złożone z weteranów branży z Riot Games i EA, wierzy że tak.

Evercore Heroes - MOBA, ale inna niż wszystkie

Gry z gatunku MOBA stawiają na bezpośrednią rywalizację PvP (choć nie brakuje w nich też elementów PvE). Twórcy Evercore Heroes postanowili odwrócić te proporcje i produkcja ta skupia się na kooperacji, choć nie zabraknie też rywalizacji. Jak to wygląda w praktyce? W produkcji studia Vela Games cztery czteroosobowe drużyny rywalizują ze sobą jednocześnie, jednak nie bezpośrednio. Celem z każdej z drużyn jest ostatecznie pokonanie potężnego bossa. Pierwszy team, który to uczyni wygrywa.

W trakcie rozgrywki kluczowe będzie rozwijanie swojego bohatera, tak aby był on w stanie jak najlepiej spełnić swoją rolą. Będąc już przy bohaterach, to Ci będę predefiniowani. Na razie poznaliśmy ośmiu z nich, a są to:

Shade - Mistrzyni zabójstw, nad czym pracowała przez całe życie. Shade wskakuje i wyskakuje z walki, siekając wrogów, likwidując cele i wykonując szybkie ucieczki.

Fyn - Starożytne baśnie opowiadają o niezłomnym bohaterze, żywym murze, który stawał w obronie wszystkich ludzi w potrzebie. Z naładowaną tarczą mocy Fyn szarżuje, rozwściecza wrogów i chroni swoich kolegów z drużyny przed niebezpieczeństwem.

Zari - Stworzyła słoneczne łucznictwo. Swojej sztuki walki nauczyła legiony najzdolniejszych wojowników Hydris. Zari potrafi łączyć swoje umiejętności tak, aby zadawać ogromne obrażenia pojedynczym celom i małym grupom wrogów.

Beko - Potajemnie spełnia się jako starożytny duch odmłodzenia. W swojej latarni przechowuje iskrę Miraluum - uzdrawiającego światła używanego do ochrony członków drużyny za pomocą różnych umiejętności leczenia w czasie.

Blink - Tak bardzo lubi zadawać ciosy pięścią, że zbudowała na tym swoją całą karierę. Oprócz zadawania ciosów, Blink specjalizuje się w kontrolowaniu tłumu dzięki umiejętnościom, które mogą przyciągać i ogłuszać przeciwników

Remy : Korpus Ekspedycyjny Bios przywykł do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach, ale tylko Remy ma szybkość, siłę i opanowanie, by władać krwawiącym ostrzem medycznego magitechu Biosu. Szybki Remy wbiega w sam środek bitwy, by ratować kolegów z drużyny za pomocą pakietów zdrowia i zdolności kontrolnych.

Lotus - Złamała tysiącletnią tradycję i opuściła królewski dom Everae, aby dołączyć do innych Herosów na ich ścieżce do uzdrowienia świata. Wszechstronna Lotus używa zarówno siły fizycznej, jak i magii, aby utrzymać swoją drużynę w zdrowiu na krótkim zasięgu podczas walki.

Cynder - Można go znaleźć w legendarnym podziemnym klubie Noktry - Blue Ember (ale tylko wtedy, kiedy sam chce być znaleziony). Styl walki Cyndera opiera się na wyłączaniu dużych grup wrogów za pomocą wielkich obrażeń magicznych i ataków obszarowych.

Evercore Heroes - zwiastun i data premiery

Oficjalnej prezentacji Evercore Heroes towarzyszył oczywiście zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

Kiedy będziemy mogli zagrać w produkcję Vela Games? Pierwsi szczęśliwcy już niebawem, bowiem twórcy zaproszą wybranych graczy na pierwsze testy gry w dniach 13-16 października. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na oficjalnej stronie producenta.