Everspace 2 w produkcji, twórcy potrzebują naszej pomocy

Studio Rockfish Games ogłosiło właśnie, że pracuje nad Everspace 2, produkcja wymaga jednak wsparcia fanów.

Everspace 2 to kontynuacja wyjątkowo udanej produkcji z 2017, która w niezwykle umiejętny sposób łączyła w sobie elementy kosmicznej strzelanki i roguelike. Twórcy chcąc, aby kolejna gra z uniwersum była znacznie większa i bardziej rozbudowana od poprzedniczki, w tym celu zorganizowali zbiórkę w serwisie Kickstarter. Na zrealizowanie projektu potrzebują niecałe 500 tysięcy dolarów.

Everspace 2 doczeka się licznych zmian w stosunku do pierwowzoru. Przede wszystkim otrzymamy znacznie dłuższą kampanię dla jednego gracza, która zabierze nam z życia co najmniej 20 godzin. Do tego będziemy mogli również liczyć na "niezliczoną" liczbę zadań pobocznych. Twórcy podkreślili, że ich najnowsza gra porzuca elementy roguelike, znane z pierwszej odsłony cyklu, na rzecz otwartego świata, intrygującej historii oraz mocno rozbudowanych elementów RPG jak np. klasy postaci/statków i dedykowane im specjalne zdolności i talenty.

Studio Rockfish Games przewiduje, że Everspace 2 trafi do fazy wczesnego dostępu na platformie Steam w okolicach września przyszłego roku. Pełna premiera produkcji, już na wszystkich platformach (PC, PlayStation 4 oraz Xbox One), miałby się odbyć w drugiej połowie 2021 roku. Jeśli chcecie wesprzeć projekt, to możecie to zrobić tutaj. Na chwilę obecnie udało się zebrać niecałe 60 tysięcy dolarów, do końca zbiórki pozostały jednak jeszcze 32 dni, więc o jej powodzenie raczej nie ma się co martwić.