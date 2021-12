Evil West na pierwszym gameplay'u. „Dziki Zachód” po polsku

Polskie studio Flying Wild Hog – znane głównie ze wskrzeszenia serii Shadow Warrior ma w swoim zanadrzu jeszcze jeden tytuł – Evil West. Zobaczcie jak prezentuje się gameplay z gry.

fot. Flying Wild Hog

Evil West, czyli trzecioosobową grę akcji osadzoną na „Dzikim Zachodzie” mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć podczas The Games Awards 2020. Wówczas otrzymaliśmy jednak jedynie zwiastun CGI. Przez ostatnie 12 miesięcy niewiele słyszeliśmy na temat Evil West, aż do dzisiejszego wieczory i prezentacji podczas The Games Awards 2021.

Polskie studio zaskoczyło pierwszym zwiastunem z gameplay'em z Evil West. Materiał choć krótki, to niezwykle treściwy. W najnowszej produkcji Flying Wild Hog nie zabraknie brutalności i sporej dozy dynamicznej akcji. Zresztą, najlepiej zobaczcie to sami.

Premiera Evil West odbędzie się już w 2022 roku. Gra trafi na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PS5.

Zobacz również: Wyprzedaż w PS Store z okazji The Game Awards. Gry na PS4 i PS5 w promocyjnych cenach