Evil West – polski Dziki (dziwny) Zachód jest najlepszy. Tak się robi gry w 2022 roku (Recenzja)

Evil West to jedna z najbardziej oczekiwanych polskich gier 2022 roku, czy studio Flying Wild Hog sprostało oczekiwaniom? Więcej o tym w naszej recenzji gry.

Rok 2022 jeszcze długo będzie pamiętany jako jeden z najlepszych w historii gamingu. W tym roku trafiło do nas mnóstwo wybitnych tytułów z Elden Ring i God of War Ragnarok na czele. Swoją rolę w tym wyjątkowym roku odegrali również polscy twórcy i ich dzieła. Dying Light 2, Shadow Warrior 3, Cyberpunk 2077 next gen czy Hard West 2, to produkcje, obok których nie można przejść obojętnie. Co istotne, to jeszcze nie koniec. Już jutro odbędzie się kolejna premiera polskiej gry, a mianowicie Evil West od Flying Wild Hog.

Miałem okazję poznać deweloperów Evil West, jak również dobrze zapoznać się z grą (i to zarówno na PC, jak i Xbox Series X). Czy warto było czekać na polski „Dziwny Zachód”? Czy Evil West to najlepsza polska gra A.D. 2022? Sprawdźmy.

Bardzo dziwny zachód

Evil West przenosi nas do alternatywnej wersji Dzikiego Zachodu. Pod wieloma względami świat ten nie dobiega od tego, który znamy z naszej historii. No może poza kilkoma detalami. Przede wszystkim rząd USA musi radzić sobie dodatkowo z plagą wampirów i ich popleczników. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, utworzony zostaje Instytut Rentiera. Jego zadaniem jest walka z wampirzą plagą.

W Evil West wcielamy się w Jesse'go Rentiera – łowcę wampirów i syna obecnego lidera instytutu. Nasza przygoda zaczyna się od napadu na pociąg, który wiezie ze sobą bardzo cenny (nie do końca żywy) ładunek. Ta z początku niepozorna i standardowa misja staje się dla Jesse'go i jego towarzyszy początkiem ogromnych kłopotów.

Biorąc pod uwagę charakter rozgrywki – mocno nastawiony na akcję, Evil West pozytywnie zaskakuje jakością przedstawionej historii. Twórcy przygotowali rozbudowaną, wielowątkową i wciągającą opowieść, choć nie liczcie na to, że zmieni ona wasze postrzeganie świata. W pewnym sensie jest to klasyczna historia o walca dobra ze złem, choć podana w wyjątkowy sposób. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj barwne postacie na czele z głównym protagonistą. Jesse to bohater, którego bardzo szybko polubiłem. Konkretny, prostolinijny, który ponad długie wywody i analizy bardziej ceni sobie konkretne działanie. Ktoś by powiedział raptus, a ja mówię człowiek akcji.

Nie ustępują mu zarówno towarzysze, jak i antagoniści. Bardzo szybko poznamy zatwardziałego i doświadczonego łowcę – Edgara Gravenora, a także konkretną panią doktor - Emilię Blackwell. Nie mogło oczywiście zabraknąć również nieco oderwanego od rzeczywistości naukowca - Vergila i wpadającego ciągle w kłopoty Scotta Blooma. Jest jeszcze Felicity, ale o tej panience, nie chcę za dużo pisać. Poznacie ją dość szybko i pomimo niewinnego wyglądu, nie wzbudzi ona raczej waszej sympatii.

Historia w Evil West jest całkowicie liniowa i w zasadzie chwała jej za to. Brakuje mi tak mocno gier, które mogę traktować jako rozrywkę, a nie dodatkowy etat. W zależności od waszego podejścia do zabawy i poziomu trudności poznanie całej fabuły Evil West powinno wam zająć kilkanaście godzin.

Evil West to klasyka w nowym wydaniu

Evil West to trzecioosobowa gra akcji, w której wyraźnie widać inspiracje innymi popularnymi markami jak choćby: God of War, Gears of War, czy choćby Devil May Cry. Nie oznacza to jednak, że polskiej produkcji brakuje oryginalności, wręcz przeciwnie. System walki to w zasadzie idealne połączenie walki na dystans – za pośrednictwem różnego rodzaju broni palnej (choć nie tylko) i starć w zwarciu – najczęściej przy wykorzystaniu specjalnej rękawicy. Wszystko to sprawia, że starcia z przeciwnikami są niesamowicie dynamiczne, krwawe i satysfakcjonujące.

W walce z hordą wampirów pomogą nam najróżniejsze bronie i gadżety. Główną rolę odgrywa tu, wspomniana już, rękawica, a w zasadzie rękawice. Dzięki nim możemy agresorów tłuc, ciąć, a nawet razić prądem. Elektryczność zresztą odgrywa istotną rolę nie tylko w samej historii Evil West, ale również podczas walki. Nie tylko oferuje nam ona dostęp do niezwykłych umiejętności, jak np. elektryczna tarcza, ale także do ulepszeń broni. Zwyczajny rewolwer w połączeniu z mocą prądu elektrycznego może stać się potężną siłą na polu bitwy.

Co istotne, twórcy regularnie wprowadzają do naszego arsenału nowe zabawki. Sprawia to, że w zasadzie do samego finału opowieści możemy liczyć na dodatkowe gadżety i bronie. Jest ich przy tym tyle, że często zapominałem z nich korzystać. Na co możemy m.in. liczyć? Na karabin idealny do walki na dystans, potężną strzelbę, która jest w stanie chwilowo ogłuszyć nawet najpotężniejszych przeciwników, miotacz płomieni czy automatyczną kuszę, a to w zasadzie dopiero wierzchołek tego, co oferuje Evil West. Warto przy tym dodać, że każdą broń możemy ulepszyć i zamontować w niej do 3 modyfikacji. Płacimy za nie walutą, którą zdobywamy za wbijanie kolejnych poziomów i eksplorując dostępne w grze mapy.

Będąc już przy mapach, to te są mocno zróżnicowane. Nie zabraknie zatem górniczego miasteczka, gęstych lasów, upiornych krypt czy nawiedzonej dżungli. Choć Evil West jest grą mocno liniową, to warto czasem zejść z głównej ścieżki i nieco się rozejrzeć. Na najbardziej dociekliwych graczy, czekają bowiem liczne nagrody, w tym dodatkowe fundusze, przedmioty kosmetyczne i zdolności.

Przechodząc grę, zauważyłem jeden element, który wielu graczy może uznać za mocno schematyczny, a mianowicie „zaplanowane” starcia. Niemal każda potyczka w grze jest nam jasno i dobitnie sygnalizowana. W zasadzie poszczególne mapy są skonstruowane z kilku, kilkunastu takich aren, na które wyraźnie prowadzi nas główna ścieżka, a później po przekroczeniu jakieś przeszkody jesteśmy „zamykani” na danej arenie do czasu, aż uporamy się z przeciwnikami.

Nie będę ukrywał, że przez kilkanaście początkowych starć mocno mnie to irytowało, później jednak historia i ekscytacja wywołana kolejną bitwą z wampirami i ich poplecznikami sprawiły, że kompletnie o tym zapomniałem. Mam jednak świadomość, że bardziej swobodne podejście do planowanych pojedynków pozytywnie wpłynąłby na immersję.

Kilka słów warto poświęcić również poziomowi trudności. Evil West to nie Elden Ring, ale i tak nie można odmówić twórcom, że chcieli, aby gracze musieli się nieco wysilić. W trakcie walki w zasadzie nie ma miejsca na błędy. Często walczymy z kilkunastoma przeciwnikami naraz. Jedni szarżują na nas i dążą do starcia w zwarciu, gdy inni strzelają z dystansu. Im dalej w fabule, tym liczba i rodzaje przeciwników stale się zwiększają. Za każdym razem trzeba obrać odpowiednią taktykę. Ja skupiałem się z reguły na słabszych celach i na koniec zostawiałem sobie największych i najwytrzymalszych przeciwników.

Jeśli sprawnie korzystacie ze wszystkich zdolności, to z większości starć wyjdziecie zwycięsko, wystarczy jednak, że popełnicie jeden błąd i już może być z wami ciężko. Przeciwnicy, nawet tzw. mięso armatnie uderzają mocno i chwila nieuwagi wystarczy, żebyśmy stracili więcej niż połowę życia. Leczyć możemy się dzięki specjalnej zdolności, ale ma ona dość długi cooldown. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest… atak. Za efektowne ataki kończące nagradzani jesteśmy bowiem dodatkowym, bonusowym leczeniem. Rozwiązanie to sprawia, że w Evil West zawsze chce się atakować. Agresywna postawa to klucz do zwycięstwa.

Evil West - galeria zdjęć

Evil West - galeria zdjęć ( ) × Jesse Rentier i Edgar Gravenor Jesse Rentier i Edgar Gravenor Jesse Rentier (z lewej) i Edgar Gravenor - tej dwójce żaden wampir nie straszny (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl) Wampir - Evil West Wampir - Evil West Będąc przy wampirach i ich poplecznikach, to takich przystojniaczków spotkamy znacznie więcej (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Pełno akcji Pełno akcji Evil West to kwintesencja gatunku gier akcji (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). W Evil West jest co zwiedzać W Evil West jest co zwiedzać W Evil West nie zabraknie nam interesujących i urokliwych miejscówek (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Ale tu gorąco! Ale tu gorąco! Wszystko wybucha i ogniem zieje (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl) Wampirze archiwum Wampirze archiwum W Evil West wiedza to potęga, a dobrze zakonserwowane głowy wampirów to nieoceniona pomoc dla Instytutu (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Piramida? Piramida? Jak te wampiry to zbudowały? Choć trzeba przyznać, że wygląda zacnie. (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Nie tylko wampiry Nie tylko wampiry Na naszej drodze staną nie tylko wampiry i inne potworne bestie, zwykli bandyci (choć na usługach krwiopijców) również dadzą się nam we znaki (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Każdy kończy tak samo Każdy kończy tak samo Biorąc pod uwagę stan zwłok, ten wampir i tak miał dużo szczęścia. Jesse do delikatnych bowiem nie należy (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl).

Optymalizacja i błędy – tak się robi gry w 2022 roku

Evil West miałem okazję ogrywać zarówno na PC, jak i konsoli Xbox Series X. W obu przypadkach gra chodzi niemal perfekcyjnie. Optymalizacja jest znakomita, wszystko działa płynnie i nawet podczas najgorętszych starć nie zanotowałem wyraźnego spadku wydajności. Wszystko to przy bardzo dobrej oprawie graficznej. Wyjątkowe wrażenie zrobiły na mnie wszystkie efekty ognia, elektryczności czy wybuchów – wygląda to naprawdę imponująco.

Na słowa uznania zasługują również udźwiękowienie i muzyka. Każda broń brzmi wyjątkowo i odpowiednio „ciężko”, osobiście bardzo cenię sobie, gdy już sam dźwięk danej broni sprawia, że łatwiej jest poczuć jej „wagę”. Ścieżka dźwiękowa, choć dość skromna, to idealnie uzupełnia świat Evil West. Jest jeszcze oczywiście dubbing, który stoi na najwyższym światowym poziomie. Aktorzy zostali perfekcyjnie dobrani do poszczególnych postaci, dzięki czemu cyfrowe awatary zyskały serce i duszę.

Mały minus należy się za tryb kooperacji. Cieszyłem się jak dziecko, że Flying Wild Hog zdecydowało się (nawet w tak prostej formie) dodać tryb kooperacji do swojej gry. Niestety, w moim przypadku ciężko było o w pełni komfortową rozgrywkę. Dziwne błędy jak: postacie (moje i towarzysza) blokujące się podczas niektórych czynności, lagi, i nie zawsze działające odpowiednio zdolności regularnie nawiedzały moją kilkugodzinną kooperacyjną sesję.

Evil West – czy warto kupić na premierę?

Niejednokrotnie powtarzałem, że jestem typem gracza, który lubi wspierać swoich ulubionych twórców (szczególnie rodzimych). Kończy się to z reguły tym, że wybrane tytuły mam na niemal każdej platformie, tak abym czuł, że ja też dołożyłem małą cegiełkę do sukcesu danej produkcji. Czy Evil West dołączy do tego grona? Z pewnością tak, przez cały czas spędzony z dziełem Flying Wild Hog czułem, że tytuł ten został stworzony z myślą o czystej rozrywce. Evil West to pod wieloma względami gra prosta, klasyczna i za to właśnie należy się jej uznanie. Przyjemna opowieść w niezwykłych realiach okraszona niesamowicie satysfakcjonującym systemem walki sprawia, że nawet po zakończeniu gry mam ochotę na więcej.