Excel staje się e-sportem. Tak, chodzi o arkusz kalkulacyjny

I co więcej - transmisje ze zmagań są dostępne na kanałach sportowych.

Microsoft Excel zna chyba każdy. Jeśli nawet się go osobiście nie używa, jest on synonimem arkuszy kalkulacyjnych i od lat korzystają z niego tysiące firm oraz biur. Jak się okazuje, popularność programu biurowego jest tak wielka, że zyskał on miano... e-sportu. O ile termin ten kojarzy nam się z rozgrywkami w takie np. CS:GO, League of Legends czy DOTA, o tyle tutaj nie wprowadzono żadnych elementów akcji, animacji czy podobnych. Zamiast tego uczestnicy rozgrywek mają określony czas na rozwiązanie postawionych przed nimi zadań.

Można powiedzieć, że przypomina to nieco olimpiadę matematyczną, ale zadania są dość ciekawe, na przykład stworzenie maszyny do gier liczbowych, która korzysta z emocji i systemu punktacji, opracowanie trasy jachtu podczas regat na podstawie bazy danych opisujących kierunek i siłę wiatru czy ukończenie sześciopoziomowej platformówki stworzonej w Excelu. Turniej nazywał się Financial Modeling World Cup (FMWC) i był transmitowany przez YouTube, Twitcha, a także w telewizji - na ESPN i Sky Atlantic. Rozgrywki wyglądały w ten sposób:

No cóż - nie zaprzeczą, bardzo to oryginalne i nowatorskie, aczkolwiek wątpię, czy Excel stanie się równie popularny jak klasyczne gry e-sportowe. To raczej porównanie niczym szachy a piłka nożna. A ponieważ oba mają swoich miłośników, "liga excelowa" z pewnością będzie się rozwijać. Jeśli znasz się dobrze na arkuszu kalkulacyjnym Microsoftu - może także spróbujesz tam swoich sił? Kolejne rozgrywki już w grudniu.

