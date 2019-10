Exploring the Maya World - Google i British Muzeum zapraszają do świata Majów

"Exploring the Maya World" to nowatorski projekt, który ma na celu zaprezentowanie rzadko oglądanej kolekcji z archiwum British Museum. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, użytkownicy na całym świecie będą mogli poznać nieznane dotąd historie.

Projekt opiera się na zdigitalizowaniu niezwykłej kolekcji starożytnej sztuki i architektury Majów, zgromadzonej przez Alfreda Maudslaya pod koniec XIX wieku. Alfred Maudslay wykorzystał ówczesną technologię, aby zachować dziedzictwo starożytnych miast Majów w Meksyku, Gwatemali i Hondurasie. Zrobił pierwsze zdjęcia, wykonane techniką bromo-żelatynową, które przedstawiają ikoniczne miejsca takie jak Palenque, Chichen Itza i Tikal. Archeolog spędził wiele lat mieszkając w tym regionie i jednocześnie w nim pracując. Wykonał także ponad 400 dużych odlewów gipsowych fasad budynków i zabytków, które są przechowywane w Muzeum Brytyjskim od ponad 100 lat.

Dzięki ścisłej współpracy z muzeami z Meksyku i Gwatemali, Google udostępniło wszystkie zbiory online, dzięki czemu każdy może się z nimi dobrze zapoznać i je zbadać. Niesamowite historie, które zostały odkryte podczas tego projektu, zostały również udostępnione online po angielsku, hiszpańsku i portugalsku, tak by jak najwięcej internautów z całego świata miało okazję je poznać. Siła tego projektu opiera się na wyjątkowym modelu współpracy: zebraliśmy kuratorów, członków lokalnych społeczności, uczonych i specjalistów z Meksyku, Gwatemali, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Wszystkich ich połączyła misja ukazania prawdziwej wartości ochrony wspólnego dziedzictwa narodowego. Uważam, że dzisiaj osiągnęliśmy ten cel. Projekt Exploring the Maya World przywraca energię i dynamizm, który mógłby być nie do osiągnięcia poprzez klasyczną wystawę. Wspomnienia mieszkańców, którzy przekazują swoją własną historię lub historię tych, którzy żyli wcześniej są tutaj żywe i pełne kolorów.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Exploring the Maya World!