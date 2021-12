Exynos 2200 rozczaruje? Mamy nowe dane dotyczące wydajności

Według tipstera @AhmedQwaider888, nadchodzący Exynos 2200, porównaniu do Exynosa 2100, ma podobno przynieść zaledwie 5% wzrost wydajności CPU i 17% wzrost wydajności GPU. W porównaniu z 30% wzrostem wydajności CPU i 40% wzrostem wydajności GPU, które Exynos 2100 uzyskał w stosunku do Exynosa 990 na starcie, nadchodzący Exynos 2200 wygląda raczej rozczarowująco.

Oprócz wydajności CPU i GPU, ten sam przeciek twierdzi, że Exynos 2200 posiada NPU (Nural Processing Unit), który zapewnia ogromny 117% wzrost wydajności w sztucznej inteligencji (AI). Lepsze przetwarzanie AI może sprawić, że wirtualni asystenci, tacy jak Bixby, będą działać szybciej, ale co więcej, lepszy NPU może wzmocnić mobilną fotografię wspomaganą przez AI.

