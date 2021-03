Exynos 2200 z grafiką Radeon RDNA trafi do smartfonów i komputerów

Samsung opracowuje nowy procesor. Układ Exynos 2200 zostanie sparowany z kartą graficzną od AMD. Koreańczycy zastosowują go w smartfonach oraz komputerach przenośnych z Windows 10/10X.

Nie jest tajemnicą, że Samsung podpisał umowę z AMD. Firma pochwaliła się tym na początku roku. Koreańczycy zamierzają produkować autorskie procesory z rodziny Exynos wyposażone w karty graficzne AMD Radeon korzystające z architektury RDNA.

Rdzeń graficzny RDNA 2 produkowany przez AMD

Procesor ARM w połączeniu z wydajnym układem graficznym produkowanym przez AMD zapowiada się niezwykle ciekawie. Co interesujące Samsung zamierza stosować go nie tylko w smartfonach i tabletach, ale również komputerach przenośnych. Oznacza to, że Koreańczycy są pewni wysokiej wydajności swojego procesora.

Exynos 2200 będzie najwydajniejszym procesorem Samsunga, który trafi na rynek w 2021 roku. Obok niego pojawi się niżej pozycjonowany Exynos 1200 oraz Exynosy 800 dla średniaków.

Źródła bliskie producenta wskazują, że inżynierowie opracowują dwie wersje układu Exynos 2200 - dla smartfonów oraz komputerów przenośnych. Oba układy mają podobną specyfikację techniczną, ale są zoptymalizowane od pracy z różnymi urządzeniami.

Możemy spodziewać się, że wersja laptopowa będzie nieco wydajniejsza od swojego odpowiednika dla smartfonów.

Sam procesor Exynos 2200 zostanie zaprezentowany w 2021 roku, ale pierwsze urządzenia wyposażone w układ sparowany z grafiką od AMD pojawią się dopiero w 2022 roku.

Pierwsze komputery przenośne wyposażone w procesor Samsung Exynos 2200 zostaną zaprezentowane w trzecim kwartale 2021 roku. Z pewnością będą to autorskie konstrukcje Samsunga, ale możliwe, że na rynku pojawią się komputery innych firm wyposażone w układ Exynos 2200.

Wydajność graficzna Exynosa 2200 ma być 2,5 krotnie wyższa od Exynosa 2100 z Samsunga Galaxy S21.

Źródło: gizchina.com