Exynos 2300 procesorem dla tańszych Samsungów?

Niedawno do sieci wyciekł numer seryjny nowego układu Exynos (S5E9935), nad którym pracuje koreańska firma. Dzisiaj na twitterze pojawiła się informacja o kodowej nazwie produktu, który ma otrzymać pseudonim "Quadra".

Samsung S5E9935 (next-gen Exynos high-end SoC) codename is "Quadra" (last gen was Pamir). — Roland Quandt (@rquandt) May 26, 2022

Poprzedni model procesora - Exynos 2200 - został zaprezentowany na początku tego roku i trafił do takich smartfonów jak Galaxy S22 czy Galaxy S22 Plus.

Po ostatniej konferencji marki Qualcomm w sieci pojawiło się co raz więcej głosów na temat rosnącej przepaści między układami Snapdragon a tymi produkowanymi przez Samsunga. Ta różnica w wydajności prawdopodobnie doprowadzi do wycofania chipsetu Exynos z kolejnych flagowców w serii Galaxy S. Oznacza to, że nowy procesor Samsunga może nie pojawić się w najmocniejszych urządzeniach samego producenta.

Osobiście preferowałbym gdyby Samsung skupił się na tworzeniu zupełnie nowej jednostki, która będzie w stanie dorównać autorskim procesorom Apple. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość flagowców z serii Galaxy S to mam nadzieję, że Exynos na dobre zostanie zastąpiony układami Snapdragon, a europejskie wersje smartfonów będą prezentowały ten sam poziom wydajności co modele amerykańskie.