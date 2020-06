Eye of the Beholder Trilogy - zgarnij za darmo na GOG

I kolejny wspaniały prezent od platformy GOG. Tym razem klasyczna seria RPG - "Eye of the Beholder". Czas promocji ograniczony, więc lepiej dodać ją do biblioteki już teraz.

Eye of the Beholder to seria gier, które na dłuuugie godziny przykuwały do monitorów posiadaczy komputerów Amiga oraz ówczesnych PC-tów. Pierwszy tytuł został wydany w 1990 roku, a za jego powstanie odpowiadało Westwood Studios. Z miejsca stał się hitem, a jego kontynuacja była kolejnym przebojem. I po dziś dzień produkcja ta jest niesamowicie grywalna, a jeśli ktoś o niej nie słyszał, warto nadmienić, że kierujemy równocześnie czwórką bohaterów. Akcja osadzona jest w świecie Forgotten Realms, zaś pierwsza część - w całości w podziemiach. Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon zaczynamy w lesie, na drodze do pewnego tajemniczego klasztoru, zaś Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor prezentuje ruiny pewnego miasta. Co ważne - jeśli ukończysz pierwszą lub drugą część, możesz przenieść do kolejnej swoje postaci. Tutaj krótki gameplay, pokazujący pierwszą odsłonę.

Trylogia będzie dostępna przez kolejne 48 godzin na platformie GOG. I chociaż grafika jak na dzisiejsze czasy może być dla niektórych osób odpychająca, warto zagrać, ponieważ przejście każdej części to kilka-kilkanaście godzin zabawy. Wystarczy wejść na stronę główną GOG i dodać trylogię do biblioteki - tyle. Ponadto można skorzystać z olbrzymich przecen na produkcja osadzone w światach systemu D&D ze zniżka nawet 75%. Wśród nich m.in. Baldur's Gate czy Icewind Dale. Pełen spis tytułów tutaj.