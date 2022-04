F1 22 – data premiery, trailer, nowości. Sprawdź, co wiemy na temat gry

Najnowsza odsłona serii gier wyścigowych F1 od Codemasters doczekała się pierwszej prezentacji. Sprawdź, co już wiemy na temat F1 22.

Electronic Arts, które jest obecnie właścicielem studia Codemasters wreszcie zapowiedziało oficjalnie najnowszą odsłonę serii gier wyścigowych poświęconych „królowej motorsportu”. Co wiemy na temat F1 22? Sprawdźmy.

F1 22 – nowości i zmiany

Przede wszystkim warto zauważyć, że EA postawiło na nowe nazewnictwo. Zamiast stosowanej dotąd numeracji (z pełnym rokiem – np. F1 2021) postawiono na uproszczoną wersję, podobną do tej, którą od lat stosuje seria gier piłkarskich FIFA. Tym samym zamiast F1 2022, otrzymamy w tym roku F1 22.

Pomimo tej zmiany, F1 22 pozostaje oficjalną grą Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA 2022. Oznacza to, że możemy liczyć na dokładne odwzorowanie wszystkich zespołów, bolidów i zawodników, którzy ścigają się w prawdziwych zawodach. Najwięksi fani „królowej motorsportu” docenią również fakt, że w grze nie zabraknie najbardziej aktualnych zmian i nowości z prawdziwych tras, jak choćby bolidy hybrydowe czy zmienione zasady, w tym sprint kwalifikacyjny. Oczywiście nie zabraknie również wiernie odwzorowanych torów, z uwzględnieniem rzeczywistych zmian na trasach w Australii, Hiszpanii i Abu Zabi.

F1 22 zaoferuje nam także ulepszone wrażenia z dnia wyścigu, a to dzięki nowym opcjom, które wpłyną m.in. na: okrążenia formacyjne, okresy z samochodem bezpieczeństwa czy pit-stopy. Twórcy gry przebudowali również opcje treningowe, usprawnili SI, a także zadbali o bardziej przystępne menu. Włodarze EA podkreślają, że zależy im na tym, aby również mniej doświadczeni gracze mogli "szybko wkroczyć do akcji bez konieczności zrozumienia zawiłości tego sportu".

W F1 2022 pojawi się zupełnie nowy tryb zabawy - F1 Life, który według EA pozwala graczom "wkroczyć w pełen przepychu świat Formuły 1". Opisano go jako "konfigurowalne centrum, w którym gracze mogą zaprezentować swoją kolekcję supersamochodów, ubrań i akcesoriów, zdobytych w trakcie rozgrywki".

W grze nie zabraknie również kultowych już trybów kariery (w tym z możliwością zarządzania całym zespołem) czy rozgrywek sieciowych. Niestety, Codemasters nie wspomniało słowem o trybie fabularny "Droga do sławy", który po raz pierwszy zaprezentowano przed rokiem w F1 2021. Jest to o tyle zaskakujące, iż był to bardzo chwalony element poprzedniej odsłony cyklu.

Nie obyło się oczywiście bez zmian w samej rozgrywce. Model jazdy został dopracowany i odpowiednio usprawniony, aby gwarantował jeszcze większy realizm.

Wzorując się na zmianach w świecie rzeczywistym, zaktualizowaliśmy fizykę, aby dostosować ją do nowych zasad aerodynamiki, a także przerobiliśmy model opon, dzięki czemu prowadzenie jest bardziej zbliżone do rzeczywistości - Lee Mather, starszy dyrektor kreatywny F1 w Codemasters.

F1 22 – data premiery

EA Sports i Codemasters potwierdzili, że premiera F1 22 odbędzie się 1 lipca 2022 roku. Gracze, którzy zdecydują się na zakup „F1 22 Edycja Mistrzowska”, będą mogli rozpocząć zabawę, czyli już 28 czerwca. Pamiętajcie jednak, że dodatkowe bonusy „Edycji Mistrzowskiej” będą dla was dostępne jedynie jeśli zdecydujecie się na jej zakup przed 16 maja 2022 roku.

F1 22 – zwiastun i trailer

Do tej pory otrzymaliśmy tylko jeden, krótki zwiastun prezentujący nam w akcji F1 22. Na kolejne materiały nie powinnyśmy jednak długo czekać, biorąc pod uwagę bliską datę premiery tytułu.

F1 22 - platformy

F1 22 zadebiutuje równolegle na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Gra będzie dostępna także na PC. Co istotne, wersja przeznaczona dla komputerów zapewni również obsługę funkcji VR za pośrednictwem Oculus Rift i HTC Vive.

To na razie wszystko co wiemy na temat tegorocznej odsłony serii gier wyścigowych F1. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to powyższy wpis zostanie zaktualizowany.

