FAIL! Nikt nie chce GeForce RTX 4080 - nawet górnicy

Nvidia z pewnością nie tak wyobrażała sobie debiut nowej karty graficznej na rynku.

Po premierze rodziny RTX 40 okazało się, że ma ona wspaniałą wydajność, ale kosmiczne ceny za najmocniejszy z układów - ponad 10 tys. zł. RTX 4080 ma cenę bardziej przyjazną dla użytkownika - o ile kwotę ok. 7 tys. złotych możemy za takową uznać. Ogólnie nowa generacja to koszty dwukrotnie większe od poprzedniej i jak się okazuje, ludzie nie są aż tak bardzo spragnieni nowych kart graficznych, aby rzucać się i je wykupywać na pniu.

Jak donoszą sklepy stacjonarne i online, RTX 4080 jest już w sprzedaży i cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Dlaczego? Tu powodów jest kilka - główny to owe wysokie ceny. Nvidia nie kryła się z zamiarem ich śrubowania do maksimum i tak zrobiła. Ale równocześnie nie mamy do czynienia z sytuacją z roku 2020, kiedy to równocześnie wybuchła pandemia, jak i zapanowała gorączka wydobywania Ethereum. Te dwa wydarzenia przyczyniły się do wzrostu cen kart graficznych większego o 300% niż sugerowane ceny producentów. Drugi - inflacja, którą mamy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ludzie naprawdę mają inne priorytety finansowe niż nabywanie nowych kart graficznych.

Fot.: MSI

Co ciekawe - na kilku popularnych anglojęzycznych portalach sprzedażowych, jak np. Newegg, można nabyć RTX 4080 w obniżonej cenie. Modele te zostały normalnie zakupione, ale potem ich nabywcy zdecydowali się je zwrócić. To świadczy o tym, że nawet górnicy szukający kryptowalut nie są nimi zainteresowani. Nie świadczy to jednak o jakości kart - nie są one złe, to naprawdę mocne jednostki. Jedyne, co blokuje ich sukces to po prostu chciwość producenta.

