FBI: każdego dnia mamy ponad 1,3 tys. zgłoszeń o cyberprzestępstwach

Phishing, ransomware, wirusy - jak zdradza FBI, dziennie wpływa ponad 1300 zgłoszeń dotyczących cyberprzestępstw. Szkody idą w miliardy dolarów.

Raport FBI pokazuje, że najnowszym trendem wśród cyberprzestępców jest phishing, na drugim miejscu znajduje się ransomware - te dwie grupy szkodników wygenerowały w ubiegłym roku globalne szkody dla biznesu szacowane na 11,5 mld dolarów! FBI za cały 2019 rok dostało dokładnie 467 361 zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa internetowego. Phishing, Business Email Compromise (BEC), romance scam czy wyłudzenia pozwoliły przestępcom zarobić ponad 3,5 mld dolarów, które zapłacili nieświadomi użytkownicy. Ponad połowa z tego to BEC - są to kampanie mailowe, gdzie przestępcy podszywają się pod osoby zarządzające przedsiębiorstwami, aby skłonić pracownika lub kontrahenta do wykonania przelewu pieniężnego na wskazane konto bądź ujawnienia poufnych informacji. W odróżnieniu od phisingu, w takim e-mailu nie ma żadnych załączników, które zdradzałyby, że wiadomość jest trefna. Ale - jak pokazują to statystyki - kampanie phishingowe z załącznikami i linkami nadal są często wykorzystywane.

Opublikowany przez FBI raport pokazuje, że przestępcy wciąż korzystają ze sprawdzonych metod - nie pojawiły się póki co żadne nowe sposoby ataków. W środowisku biznesowym triumfy święci ransomware - okupy, wartość skradzionych danych oraz koszty przestoju to wspomniane na wstępie 11,5 mld dolarów. Przestępcy atakują także instytucje publiczne. Jak przypomina Xopero Software, w 2019 roku ofiarami ataków ransomware padły Urząd Gminy w Kościerzynie, Urząd Gminy w Lututowie oraz klinika dziecięca "Budzik". Instytucje publiczne są atrakcyjne ze względu na miliony danych zarejestrowanych w nich użytkowników i - co to ukrywać - często korzystają z przestarzałych technologii.

Źródło: Xopero Software