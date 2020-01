FBI ma problem - złamanie iPhone'a 11 zajęło im aż dwa miesiące!

Kolejne wieści zza oceanu potwierdzają, że smartfony od Apple są niesamowicie bezpieczne.

W przeciągu ostatniego roku dużo pisaliśmy o bezpieczeństwie smartfonów. Ostatnimi czasy dużo mówi się o szyfrowaniu iPhone'ów przez Apple. Już niejednokrotnie organy ścigania miały problem z odblokowaniem telefonów z systemem iOS, aby wydobyć z nich cenne z punktu widzenia śledztwa informacje. Gigant technologiczny sam jakiś czas temu zaangażował się w spór społeczny po tym, jak odmówiono odblokowania iPhone'ów osób, które były podejrzane o popełnienie przestępstw.

Źródło: macworld.com

Apple od lat udowadnia, że prywatność użytkowników jest dla firmy kluczowa, a zarząd nie robi nawet najmniejszych wyjątków. Według rządu Stanów Zjednoczonych firma powinna wprowadzić specjalne reguły, które pozwolą na szybkie odblokowanie urządzeń należących do osób podejrzewanych o akty terroru i inne czyny zabronione.

Dopóki Apple nie pójdzie na układ z amerykańskimi organami ścigania FBI ma spory problem. Stworzono nawet specjalną jednostkę administracyjną, która posiada laboratorium przeznaczone do odblokowywania iPhone'ów oraz innych urządzeń. Bloomberg poinformował właśnie o złamaniu najnowszego iPhone'a 11. Redakcja powołuje się na list wysłany do Sędziego Okręgowego USA J. Paula Oetkena, który został wysłany przez amerykańskich urzędników. Informuje on, że

Po pierwsze, Parnas odmówił podania hasła do swoich urządzeń, co jest oczywiście jego prawem, ale wymagało to od FBI prawie dwóch miesięcy na odblokowanie iPhone'a 11, ...

Właściciel iPhone'a jest zamieszany w śledztwo w sprawie polityki przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Sytuacja pokazuje, jak skuteczne są zabezpieczenia najnowszych smartfonów od Apple. Najlepsi specjaliści dysponujący najnowocześniejszym sprzętem i ogromnymi zasobami pieniężnymi oraz wiedzą potrzebowali prawie dwóch miesięcy, aby odblokować urządzenie. W przypadku domniemanej niewinności tak długi czas oczekiwania na odblokowanie może przyczynić się do zwolnienia podejrzanego, który w rzeczywistości popełnił czyn zabroniony.

Dodatkowo FBI poinformowało, że 2 miesięczny okres nie jest gwarantowany. Każde urządzenie odblokowywane jest w różnym czasie, który może być dłuższy od dwóch miesięcy.

Źródło: phonearena.com