FBI ostrzega - Smart TV mogą służyć do szpiegowania

Dzisiaj w sieci pojawiła się informacja, że FBI ostrzega użytkowników SmartTV przed możliwością szpiegowania.

A co konkretnie jest na rzeczy? Otóż FBI informuje, że każdy model SmartTV może być wykorzystywany przez hakerów jako urządzenie szpiegujące. Ponieważ telewizory tego typu są podłączane do internetu, osoby z zewnątrz mogą uzyskać do nich dostęp, a następnie odbierać raporty użytkowania. Dzięki temu włamywacz ma pełne informacje na temat tego, co się ogląda, jak długo oraz w jakich porach. Modele wyposażone w mikrofony oraz kamery wideo to dla przestępcy dodatkowe możliwości - obserwowania i podsłuchiwania użytkowników urządzenia. Ponadto, jak można przeczytać w ostrzeżeniu FBI:

"Cyberprzestępca może nie mieć bezpośredniego dostępu do komputera, ale jest możliwe, że niezabezpieczony telewizor zapewni mu łatwy dostęp do rutera, a z niego - do komputera".

Co może zatem zrobić użytkownik? Niewiele - wszelkie łatki związane z zabezpieczeniami dostarczane są przez producentów podczas aktualizacji firmware. Można jednak wejść w ustawienia telewizora i sprawdzić, jakie są tam dostępne opcje związane z prywatnością, a następie zmodyfikować je tak, aby zyskać największą ochronę. Jeśli wbudowana kamera nie jest używana, najlepiej ją wyłączyć, a dla pewności dodatkowo zakleić obiektyw kawałkiem czarnej taśmy.

Źródło: Bitdefender