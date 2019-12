FCC informuje - flagowe Samsungi Galaxy i iPhone spełniają normy promieniowania

Na chwilę przed premierą iPhone'a 11 w sieci pojawił się raport z testu przeprowadzonego przez Chicago Tribune, który jasno wskazywał, że telefony Apple oraz Samsunga przekroczyły dopuszczalne normy promieniowania dla produktów elektronicznych. Co ciekawe niedawno do sądu wpłynął pozew przeciwko obu firmom właśnie z tego powodu.

Zaistniała sytuacja zmotywowała do działania FCC - Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych. Agencja postanowiła zweryfikować pojawiające się doniesienia.

Wszystko wskazuje na to, że urządzenia wyprodukowane przez Apple i Samsunga okazały się bezpieczne i spełniają wszystkie normy określone w amerykańskim prawie. Jest to zgodne z niedawnym Twittem Bloomberga, który powołuje się na agencje FCC i informuje, że nie stwierdziła ona naruszeń prawa w zakresie dotyczącym maksymalnych poziomów promieniowania RF.

JUST IN: The FCC says recent tests of mobile devices like the iPhone and Galaxy didn’t violate agency rules on maximum radiofrequency exposure levels.



An Aug. 21 Chicago Tribune report claimed that its own testing found excess levels of radiofrequency levels in these devices pic.twitter.com/caLNxXgkDw