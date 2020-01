FCC przydziela nowe częstotliwości dla sieci 4G LTE i 5G

FCC rozpoczyna dystrybuowanie częstotliwości 4G i 5G na terenie Stanów Zjednoczonych.

Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) zatwierdziła właśnie komercyjne wdrożenie pasma 3,5 GHz CRBS. Dzięki tej decyzji wraz z sojuszem czterech firm z Google na czele pojawi się nowa częstotliwość dla telefonii komórkowej na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowe widmo ma zostać skomercjalizowane przez OnGo - operatora sieci komórkowej zrzeszonego z CBRS Alliance. W rezultacie tych działań mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wkrótce otrzymają dostęp do całego, nowego pasma danych.

Ostatnie doniesienia są zwieńczeniem długiej, ośmioletniej pracy. Pomysł otwarcia częstotliwości 3,5 GHz dla użytkowników końcowych pojawił się już w 2012 roku. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze problemy z przepustowością sieci komórkowej w najbardziej zatłoczonych miejscach. Pierwotnie częstotliwość ta przeznaczona byłą do użytku wojskowego, w tym do wykorzystywania urządzeń radarowych. Obecnie wojsko coraz rzadziej korzysta z tego rozwiązania, a na dodatek można wymusić chwilowe wyłączenie tej częstotliwości podczas jakichkolwiek działań na potrzeby wojska. Jeżeli zadecyduje ono o konieczności wykorzystania częstotliwości 3,5 GHz można wymusić komercyjną zmianę przeznaczenia częstotliwości na danym obszarze. Całość wymaga scentralizowanego zarządzania oraz odpowiedniej koordynacji pomiędzy cywilnym, a wojskowym komponentem.

Ostateczne zasady korzystnia z nowych częstotliwości zostały wprowadzone w 2016 roku. Po niespełna czterech latach FCC wydało zgodę na wykorzystanie nowego widma.

Taka decyzja nie oznacza jeszcze, że sieć zacznie działać na częstotliwości 3,5 GHz z dnia na dzień. Konieczne jest wykonanie wielu czynności, za które odpowiedzialne jest OnGo. Jednym z nich jest certyfikacja urządzeń. Najnowszą częstotliwość powinny wspierać flagowe modele z 2018 roku takie, jak Google Pixel 3 oraz nowsze, zeszłoroczne flagowce z Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz iPhone'm 11 na czele.

FCC informuje, że częstotliwość 3,5 GHz zostanie wykorzystana zarówno przy rozwoju sieci 4G LTE, jak i przyszłościowej 5G.

