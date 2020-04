FIAT F500-85 - hulajnoga elektryczna dla miejskiej dżungli

Hulajnoga FIAT F500-85 to najnowsza propozycja na rynku. Umożliwia samodzielne przemieszczanie się po mieście i unikanie bezpośredniej bliskości z innymi ludźmi.

Hulajnoga elektryczna FIAT wyposażona została w silnik o mocy 350W, co pozwala jej osiągnąć prędkość do 15 km/h w trybie normalnego użytkowania. Drugi, sportowy, umożliwia rozpędzenie jej do 25 km/h. Akumulator 7,5 Ah powinien umożliwić pokonanie dystansu do ok. 20 km. Po wyczerpaniu, jego ładowanie zajmuje ok. 3-4 godziny. Na plus należy policzyć hulajnodze energooszczędny wyświetlacz LED, pokazujący poziom zużycia baterii, pokonany dystans oraz prędkość. Kolejna zaleta to pokrycie materiałem antypoślizgowym platformy na stopy. Jeśli chodzi o samo przemieszczenie się, mamy tu zapewniający bezpieczeństwo hamulec tarczowy z sygnalizacją hamowania.

E-hulajnoga marki FIAT F500-85 pomyślana została jako rozwiązanie dla osób chcących uniknąć przemieszczenia się komunikacją miejską. Jeśli jednak zajedzie taka potrzeba, można ją złożyć i wygodnie zabrać ze sobą. Złożona hulajnoga ma wymiary 110,5 x 42,5 x 49,5 cm, rozłożona - 110,5 x 42,5 x 114 cm. Koła hulajnogi mają średnicą 8,5", co powinno umożliwiać łagodne pokonywanie krawężników i innych przeszkód. Urządzenia ma klasę odporności IPX4, co oznacza odporność na wilgoć - można jeździć w deszczu i po kałużach. Maksymalne obciążenie wynosi 140 kg.

Hulajnogę można nabyć w sklepie 4CV, a także ofertach sieci Plus oraz Orange. Dostępna jest w kolorze białym i czerwonym.