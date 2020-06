FIAT prezentuje deskorolki na sezon 2020 - modele F500-6.5 i F500 X 8.5

Dwie nowe propozycje FIAT to samobalansujące deskorolki z silnikami elektrycznymi. Zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić poruszanie się po mieście.

FIAT F500-6.5 to deskorolka elektryczna z silnikiem 500W. Umożliwia osiągnięcie szybkości do 15 km/h, a naładowany akumulator pozwala na pokonanie od 15-20 km. Porusza się na kołach o średnicy 6,5", spełnia normy szczelności IP54, co oznacza, że model ten jest odporny na piasek, kurz oraz niewielkie zachlapania. Został przeznaczony dla osób o wadze do 120 kg. FIAT F500-6.5 to obecnie jedna z najlżejszych propozycji na rynku – jego waga wynosi 9,2kg. Ustalona przez producenta cena za tę deskorolkę to 499 złotych.

FIAT F500 X 8.5 to deskorolka, w której zwracają uwagę duże koła - mają średnicę 8,5". Model ten waży 12,7 kg, a szeroki, terenowy bieżnik opon umożliwia jazdę poza betonem i ulicami. Silnik o mocy 700W umożliwia rozpędzenie się do 15 km/h, a na jednym ładowaniu powinien pozwolić na pokonanie do 20 km terenu. Posiada certyfikat IP54, co oznacza ochronę przeciwko piaskowi, kurzowi, wilgoci i zachlapaniom. Podobnie jak i pierwszy model, także ten pozwala na transport ciężaru do 120 kg. FIAT F500 X 8.5 znajduje się już w sprzedaży, gdzie kosztuje 999 zł.