FIFA 20 dostępna za grosze, gra trafia do EA Access oraz Origin Access Basic

Jeśli brakuje wam emocji i wrażeń związanych z Ligą Mistrzów w piłce nożnej, to EA ma dla was propozycję - grę FIFA 20 w znakomitej cenie.

Choć wiele osób wciąż narzeka na abonamentowe usługi dotyczące gier, jak np. Xbox Game Pass czy EA Access, twierdząc, że psują one rynek, to nie da się zaprzeczyć temu, iż przynoszą one również mnóstwo korzyści. Za stosunkowo niewielką miesięczną opłatę otrzymujemy dostęp do dziesiątek, a nawet setek produkcji, w tym zarówno tych od największych zespołów na świecie, jak i twórców niezależnych.

Do takich usług należą propozycje Electronic Arts - EA Access (dla konsol) oraz Origin Access (dla PC). Już i tak bogata biblioteka gier w ramach tych abonamentów została właśnie poszerzona o najnowszą odsłonę serii FIFA. Biorąc pod uwagę obecny kryzys w piłce nożnej, wywołany pandemią koronawirusa, fani tego sportu z pewnością docenia gest EA.

Szczególnie, że dostęp do EA Access czy Origin Access nie jest zbyt kosztowny. Posiadacze PlayStation 4, Xbox One i PC mogą rozpocząć zabawę już za jedyne 14,99 zł miesięcznie. Jeszcze lepiej prezentuje się roczny abonament, który kosztuje 79,99 zł.

FIFA 20 jest obecnie dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One i w okrojonej wersji na Nintendo Switch.

źródło: EA