FIFA 20 najczęściej wybieraną grą przez Polaków, co wybierali inny Europejczycy? Sprawdźcie

Poznaliśmy gry najchętniej kupowane przez Europejczyków w 2020 roku. Co nie jest dużym zaskoczeniem, najczęściej wybieraną grą była najnowsza odsłona serii FIFA, ale doceniliśmy również tytuły na wyłączność PlayStation 4 i Nintendo Switch.

GfK Entertainment - firma zajmująca się badaniem rynku, opublikowała swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży gier na terenie Europy. Pod uwagę wzięto 19 największych europejskich rynków w branży gier.

W 2020 roku (w okresie od stycznia do czerwca), numerem jeden w Europie została FIFA 20. W aż 14 państwach, produkcja Electronic Arts znajdowała się w pierwszej trójce najchętniej kupowanych gier. Co więcej, w 7 krajach (w tym w Polsce) była absolutnym numerem jeden.

Największym rywalem dla symulatora piłki nożnej okazały się produkcje na wyłączność konsol Nintendo Switch i PlayStation 4. Dzieło Nintendo - Animal Crossing: New Horizons, trafiło na pierwsze miejsce list bestsellerów w 7 krajach, a do pierwszej trójki zawitało na 12 rynkach.

The Last of Us Part II od Sony zdominowało sprzedaż gier w Czechach, Słowacji i Szwecji. Warto dodać, że oprócz tego, w dziesięciu innych państwach trafiało do pierwszej trójki.

Zaskakująco dobrze wciąż radzi sobie GTA V, które od stycznia do czerwca 2020 roku było najlepiej sprzedającą się grą na Węgrzech.

W co najchętniej grają Polacy? Tu wielkiego zaskoczenia nie ma, liderem została FIFA 20, tuż za nią uplasowały się kolejno - GTA V i The Last of Us Part II.

Sprzedaż gier w Europie w 2020 roku (źr. GfK Entertainment)

