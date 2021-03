FIFA 21 FUT - twórcy handlowali najlepszymi kartami. EA komentuje

Electronic Arts ma poważne kłopoty. Społeczność gry uważa, że twórcy handlowali najlepszymi kartami na "czarnym rynku".

Już teraz możemy mówić o jednej z największych afer z jakimi musi mierzyć się EA w ostatnich latach. Społeczność gry FIFA 21, a w szczególności niezwykle popularnego trybu Ultimate Team oskarżyła twórców gry o nielegalny handel najrzadszymi kartami z gry. Według relacji graczy niektórzy z pracowników EA Sports mieli oferować na "czarnym rynku" dostęp do najlepszych kart za ogromne pieniądze. Dla przykładu za Cristiano Ronaldo (w wersji Moments) trzeba było zapłacić nawet 2500 dolarów (ponad 9500 złotych!). Większość kart można było jednak zdobyć za kwoty w przedziale 1000 - 1700 dolarów.

Jak łatwo się domyślić, cały ten proceder wyjątkowo nie spodobał się graczom, którzy już ochrzcili go mianem "EAGate". Do całej akcji przyłączyli się nawet streamerzy, którzy do tej pory sympatyzowali z Electronic Arts.

Co ciekawe, zarówno EA Sports, jak i Electronic Arts od lat walczą ze sprzedażą kart z FUT za prawdziwe pieniądze. W ten sposób firma chce uniknąć oskarżeń o hazard, które coraz częściej pojawiają się w kontekście gier z serii FIFA. Jak zatem można się spodziewać, afera "EAGate" jest wyjątkowo nie na rękę twórcom gry.

Przedstawiciele EA postanowili zareagować błyskawicznie i już wydali oficjalne oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń.

Jesteśmy świadomi krążących obecnie w naszej społeczności zarzutów związanych z przedmiotami do FIFA 21 Ultimate Team. Trwa dokładne śledztwo i jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w postępowaniu, podejmiemy błyskawiczne działania. - EA

Z pewnością społeczność gry FIFA 21 cieszy taka postawa. Widać, że wydawca nie ma zamiaru zamieść sprawy "pod dywan". Co więcej, zapewniono graczy, że takie praktyki są absolutnie zabronione i będą karane z najwyższą surowością.

Chcemy postawić sprawę jasno - tego typu zachowanie jest nie do zaakceptowania i w żaden sposób nie pochwalamy tego, co rzekomo miało tu miejsce. Rozumiemy, że sprawa może zrodzić obawy o niesprawiedliwy balans w grze i rywalizację. - EA

Electronic Arts music teraz wytropić osoby odpowiedzialne za całą aferę i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Dobrze byłoby, aby ostatecznie wydawca podzielił się wynikami swojego śledztwa ze społecznością, co z pewnością pozwoliłoby nieco ostudzić emocje największych fanów cyklu.

