FIFA 21 – Utlimate Team, gameplay, Volta. Sprawdź co się zmieniło i którą wersję wybrać

Premiera gry FIFA 21 tuż, tuż. Dlatego też przygotowaliśmy dla was obszerny materiał ze wszystkimi nowościami, które zadebiutują w tegorocznej edycji najpopularniejszej symulacji piłki nożnej.

Spis treści

Benjamin Franklin – amerykański uczony, stwierdził kiedyś, że w życiu pewne są jedynie – śmierć i podatki. Śmiało możemy założyć, że gdyby żył on w dzisiejszych czasach, to do tego grona dołączyłaby jeszcze coroczna odsłona serii FIFA.

Pomimo panującej pandemii koronawirusa, Electronic Arts nie ma zamiaru rezygnować ze swojego flagowego dzieła, którym bez wątpienia jest seria FIFA. Tegoroczna odsłona cyklu będzie pod wieloma względami wyjątkowa, bowiem połączy ona dwie generacje sprzętu.

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentują się wszystkie nowości w FIFA 21 i która wersja zaoferuje nam najlepsze doznania, czytajcie dalej.

FIFA 21 – data premiery, dostępne edycje i ceny

Premiera FIFA 21 odbędzie się już 9 października. W tym dniu gra trafi na PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Electronic Arts potwierdziło, że najnowsza odsłona cyklu zawita również na konsole dziewiątej generacji. W przypadku Xbox Series X, premiera w Polsce odbędzie się 10 listopada. Gracze, którzy wybrali PS5, będą musieli poczekać nieco dłużej – do 19 listopada.

Jak co roku, wydawca tytułu przygotował dla nas kilka edycji gry:

FIFA 21 edycja standardowa zawiera dodatkowo:

Nawet 3 złote paczki rzadkich kart (jedną tygodniowo przez okres 3 tygodni)

Kyliana Mbappé na wypożyczeniu na 5 meczów FUT

Ambasadora FUT na wypożyczeniu – jeden z trzech piłkarzy (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) na 3 mecze FUT

Wyjątkowe stroje i dekoracje stadionowe FUT

FIFA 21 edycja mistrzowska zawiera dodatkowo:

Dostęp do gry 3 dni wcześniej

Nawet 12 złotych paczek rzadkich kart (jedną tygodniowo przez 12 tygodni)

Kyliana Mbappé na wypożyczeniu na 5 meczów FUT

Ambasadora FUT na wypożyczeniu – jeden z trzech piłkarzy (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) na 3 mecze FUT

Lokalny talent w trybie kariery

Wyjątkowe stroje i dekoracje stadionowe FUT

FIFA 21 edycja Ultimate zawiera dodatkowo:

Dostęp 3 dni przed premierą

Nawet 24 złote paczki rzadkich kart (2 tygodniowo przez 12 tygodni)

Kyliana Mbappé na wypożyczeniu na 5 meczów FUT

Uzdolnionego wychowanka w trybie kariery (krajowy junior z potencjałem klasy światowej)

Ambasadora FUT na wypożyczeniu – jeden z trzech piłkarzy (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) na 3 mecze FUT

Wyjątkowe stroje i dekoracje stadionowe FUT

Limitowaną czasowo zawartość dodatkową: niewymiennego piłkarza „Obiecujące transfery” w FUT 21

FIFA 21 - zmiany i nowości w gameplay'u

Nie da się ukryć, że esencją gier z serii FIFA są mecze i bezpośrednia rozgrywka. Ta, w najnowszej odsłonie nie przejdzie tak wyczekiwanej przez fanów rewolucji, jednak i tak nie powinniśmy narzekać.

Wydaje się, że EA Sports wreszcie zaczęło wsłuchiwać się w głosy graczy i chce sprawić, aby gameplay w FIFA 21 był dostatecznie świeży i jednocześnie znajomy dla weteranów.

Wśród kluczowych elementów, które w znaczący sposób mają wpłynąć na rozgrywkę, warto wymienić: nowy system driblingu, większą kontrolę nad zawodnikami bez piłki i poprawiony system kolizji. Ten ostatni ma sprawić, że mecze będą bardziej realistyczne. Twórcy zadbali tym razem, aby kolizji pomiędzy zawodnikami było mniej. Ma to nie tylko wyeliminować masę kuriozalnych i nienaturalnych sytuacji z FIFA 20, ale również wprowadzić nową warstwę zagrywek taktycznych.

Zadbano również o lepsze SI piłkarzy, dzięki czemu znacznie lepiej ustawiają się na boisku (zarówno w ataku, jak i obronie) oraz dopracowano podstawowe elementy gameplayu, jak: długie podania czy gra w powietrzu.

Weteranów serii na pewno ucieszy również fakt, że na znaczeniu stracą niektóre statystyki piłkarzy, szczególnie takie, jak tempo, drybling i strzał, które w poprzednich edycjach należały do najważniejszych. Jak zapewnia EA Sports, w FIFA 21 zawodnicy z silnymi statystykami taktycznymi będą mieli większy wpływ na grę - niezależnie od tempa, strzelania i dryblingu. Na przykład, obrońcy z wysokim atrybutem w kategorii taktycznej będą w stanie lepiej wykonywać zadania obronne, takie jak „przecinanie” podań czy reagowanie na biegi i ruch zawodnika drużyny przeciwnej w polu karnym.

Co nowego w FIFA 21 Ultimate Team?

Nie da się ukryć, że Ultimate Team to zdecydowanie najpopularniejszy tryb zabawy w serii FIFA. Budowanie własnej drużyny z „kart z piłkarzami” jest niemal uzależniające. Szczególnie, że możemy się nimi wymieniać z pozostałymi graczami, a następnie wystawić swój „team” do rywalizacji z innymi. Choć EA Sports stroni od rewolucyjnych zmian w swoim flagowym trybie, to z każdą kolejną odsłoną serii FIFA stara się go nieco urozmaicać. Nie inaczej będzie w FIFA 21.

Przede wszystkim, do tegorocznej edycji Ultimate Team zawita rozbudowany tryb kooperacji. W trybach FUT Friendly i Division Rivals gracze będą mogli łączyć się w pary i rywalizować z innymi zawodnikami. Dodatkowo, w Squad Battles możliwe będzie rzucenie wyzwania SI. Twórcy zapewniają, że gracze pracujący w tandemie mogą liczyć na specjalne wyzwania i nagrody.

Ciekawie zapowiadają się także FUT Events, czyli nowe, ograniczone czasowo wydarzenia, które pozwolą nam na zdobycie cennych nagród, w tym paczek z kartami. W FUT Events nie zabraknie również globalnych wyzwań dla całej społeczności FIFA 21.

Poważne zmiany czeka również system kart. EA Sports ujawniło, że po konsultacjach ze społecznością gry zdecydowali się całkowicie usunąć karty kondycji i treningu. W nadchodzącej wersji FUT gracze wciąż będą się męczyć podczas meczu (za ich kondycję odpowiadać będzie statystyka wytrzymałości), jednak po jego zakończeniu powrócą do pełni formy.

Z kolei porzucenie kart treningu ma pomóc w zbalansowaniu rozgrywki. W poprzednich edycjach zdarzało się bowiem, że gracze dzięki dodatkowym kartom podbijali statystyki najmocniejszych graczy, jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo, co sprawiało, że w odpowiednich rękach stawali się oni niemal niepowstrzymani na boisku.

Jakie jeszcze zmiany na nas czekają? Statystyki postaci w trybie Ultimate Team w FIFA 21 będą lepiej odzwierciedlać rzeczywistą formę danego zawodnika. Co to dokładnie oznacza? Jeśli konkretny piłkarz rozegra na prawdziwych boiskach kilka udanych spotkań, to jego statystyki zostaną tymczasowo zwiększone. Podobnie będzie to wyglądać, gdy zawodnik będzie „pod formą”, wówczas jego statystyki nieco się obniżą.

W FIFA 21 Ultimate Team otrzymamy również możliwość personalizacji stadionów, a konkretnie takich elementów, jak dominujące kolory, przyśpiewki czy reakcje kibiców.

Nie mogło zabraknąć również nowych zawodników z serii „Ikon”. Tym razem do gry trafi ponad 100 kart tego typu. Wśród kluczowych zawodników ujawniono m.in. takie ikony Footballu, jak: Eric Cantona, Xavi czy Philip Lahm.

FIFA 21 – tryb kariery i Volta również doczekają się nowości

Tryb kariery w FIFA 21 doczeka się tylko kilku, ale za to konkretnych nowości. Po pierwsze, deweloperzy obiecali graczom "zwiększony realizm" w kwestii transferów, zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i SI. Do gry powróci interaktywny tryb symulacji, który pozwoli nam obserwować spotkanie z „ławki trenerskiej”, a w razie konieczności wskoczyć bezpośrednio do gry w dowolnym momencie.

Twórcy zapewniają, że gracze otrzymają większą kontrolę nad rozwojem swoich zawodników. Pomóc ma w tym m.in. nowy system aktywnego treningu, który ułatwi tworzenie sesji treningów grupowych do pracy nad słabościami naszych graczy.

Tryb kariery skorzysta również z nowego ulepszonego SI przeciwników i to nie tylko podczas meczów, ale również w trakcie okienka transferowego.

Volta, czyli w dużym uproszczeniu piłka uliczna, na tyle zyskała popularność, że EA zamierza dalej mocno w nią inwestować i rozwijać ten tryb. FIFA 21 chce położyć większy nacisk na funkcje społecznościowe. W najnowszej odsłonie serii nic nie stoi na przeszkodzie, aby ruszyć do gry w sieci wspólnie z trójką znajomych. Co więcej, jeśli nie będziemy w stanie skompletować składu, to pomoże nam w tym społeczność gry.

FIFA 21 – lista najlepszych piłkarzy

EA Sports opublikowało już listę najlepszych piłkarzy w FIFA 21. Największy wzrost w czołówce zanotował Robert Lewandowski, który po wybitnym wręcz sezonie poprawił swoją ogólną ocenę o dwa punkty i wynosi ona obecnie 91. Polski napastnik ustępuje już jedynie Messiemu (całkowita nota 93) i Cristiano Ronaldo (92).

Pierwsza dziesiątka najlepszych piłkarzy globu w FIFA 21 prezentuje się następująco:

Lionel Messi - 93 Cristiano Ronaldo - 92 Robert Lewandowski - 91 Kevin De Bruyne - 91 Neymar Jr - 91 Jan Oblak - 91 Virgil Van Dijk - 90 Kylian Mbappé - 90 Mohamed Salah - 90 Sadio Mané - 90

Jeśli jesteście ciekawi, jakie oceny otrzymali wasi ulubieni zawodnicy, to polecamy zajrzeć tutaj.

FIFA 21 wykorzysta moc PS5 i Xbox Series X

Wszystkie wymienione powyżej nowości i funkcje nie są jedynymi, jakie trafią do gry. Twórcy zapowiedzieli również wiele "next-genowych" elementów, jak choćby nowy system oświetlenia czy usprawniona fizyka zawodników. Te jednak pojawią się wyłącznie w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X. Oznacza to, że chcąc w pełni zanurzyć się w cyfrowy, piłkarski świat, konieczne będzie posiadanie nowych urządzeń od Microsoftu bądź Sony.

Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że nabywcy wydań na PS4 i Xbox One otrzymają za darmo wersję gry na PS5 bądź XSX. Jest tu jednak pewien haczyk. Przenosząc się pomiędzy generacjami możecie liczyć na zachowanie postępów jedynie z trybów FIFA Ultimate Team oraz Volta. Niestety, ale wszystkie inne dane pozostaną tylko na starej konsoli.

FIFA 21 – którą wersję wybrać?

Na powyższe pytanie nie ma jednoznaczniej odpowiedzi. Wiele zależy oczywiście od waszej subiektywnej opinii i ulubionej platformy. My możemy wam jednie co nieco doradzić.

Z całą pewnością należy unikać wersji na Nintendo Switch. EA po raz kolejny pokazało, że mało ich interesuje hybrydowa konsolka i jak stwierdzili przedstawiciele amerykańskiego producenta - „FIFA 21 Legacy Edition na Nintendo Switch zapewni najnowsze stroje oraz aktualizacje drużyn piłkarskich, a także odświeżone menu w grze, ale nie otrzyma nowych trybów gry, ani znacznych zmian w modelu rozgrywki". Słabo, po prostu słabo.

Nie mamy też najlepszych wieści dla sympatyków PC-tów. Twórcy FIFA 21 potwierdzili, że tegoroczna edycja na komputerach będzie na równi z wersją stworzoną z myślą o PlayStation 4 i Xbox One. Oznacza to, że wszystkie "next-genowe" dodatki trafią wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Tutaj dochodzimy do puenty, z której jasno wynika, że najbardziej opłacalny jest zakup gry FIFA 21 na PS4 bądź Xbox One. Zabawę będziecie mogli zacząć już niebawem, a gdy zdecydujecie się na nabycie nowych konsol, bez trudu (i bez dodatkowych kosztów) przeniesiecie się w erę dziewiątej generacji.