FIFA 21 - gracz otrzymał dożywotni zakaz gry, zgadnijcie za co

Electronic Arts wydało dożywotni zakaz dla gracza FIFA. Czego dopuścił się Patrick O’Brien?

W tym tygodniu w brytyjskim sądzie zakończyła się sprawa niejakiego Patricka O’Briena. Zanim jednak przejdziemy do wyroku poznajmy jego historię.

W maju ubiegłego roku, 18-letni wówczas O'Brien rozgrywał kolejny mecz w trybie FIFA Ultimate Team w grze FIFA 20. Rywal okazał się jednak mocniejszy i bohater tej historii doznał sromotnej porażki, z którą ewidentnie nie mógł sobie poradzić. Szczególnie, że w jego zespole znajdowała się karata ikony z Iana Wrightem - emerytowanym już, wybitnym brytyjskim piłkarzem (Wright jest m.in. drugim z najlepszych strzelców w historii Arsenalu Londyn, ze 185 golami w 288 meczach we wszystkich rozgrywkach).

Ian Wright z czasów gry dla Arsenalu Londyn

Porażka tak zabolała O’Briena, że postanowił on odreagować swoją frustrację na... Ianie Wrightcie i zaczął go nękać za pośrednictwem Instagrama wysyłając mu m.in. rasistowskie obelgi. Piłkarz postanowił zareagować i zawiadomił odpowiednie służby, a sprawa ostatecznie trafiła do sądu.

Podczas rozprawy O'Brien przeprosił i przyznał się do winy, co doprowadziło do tego, że oszczędzono mu wyroku skazującego. Ian Wright nie ukrywał swojego rozczarowania z takiego obrotu sprawy. Stwierdził on m.in., że "widząc ten wyrok, mogę się tylko zastanawiać, jaki jest środek odstraszający dla każdego, kto wykrzykuje tego rodzaju podłe rasistowskie obelgi".

Tam gdzie zawiódł sąd, postanowili zadziałać przedstawiciele Electronic Arts. Na temat wyroku wypowiedział się sam wiceprezydent oddziału zajmującego się serią FIFA - David Jackson, który stwierdził, że w społeczności gier z cyklu FIFA nie ma miejsca dla takich graczy jak Patrick O’Brien i nałożył na niego dożywotni zakaz grania w FIFĘ.

Ian Wright jest częścią naszej rodziny EA Sports. Ogromnie cenimy jego partnerstwo i wsparcie, chcemy też, aby wiedział, że ma nasze wsparcie. W zeszłym roku Ian był obiektem okropnego, rasistowskiego ataku słownego ze strony gracza, który przegrał mecz w FIFA 20. Takie zachowanie gracza było niedopuszczalne na każdym poziomie i nie będziemy go tolerować. Nasza Karta Pozytywnego Grania kieruje naszymi działaniami w takich sytuacjach, a my podjęliśmy działania, aby na stałe zakazać graczowi grania lub dostępu do naszych gier. Rasizm musi się skończyć. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania naszej pracy w zakresie pozytywnej gry, poprzez działania, które sprawią, że nasze społeczności będą sprawiedliwe, bezpieczne dla wszystkich i pełne radości. - David Jackson

My z kolei przypominamy, że choć to naturalne, iż gry wywołują emocje, to należy nad nimi panować. Nie ma również usprawiedliwienia dla jakichkolwiek form przemocy czy nękania, bez względu czy dokonujemy jej bezpośrednio czy pośrednio - za pomocą klawiatury i mediów społecznościowych.

