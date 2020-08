FIFA 21 - nowy gameplay prezentuje zmiany w trybie Ultimate Team

EA Sports ujawniło szereg nowości, które trafią do trybu Ultimate Team w FIFA 21.

FIFA 21 Ultimate Team z trybem kooperacji i nowymi wyzwaniami

Zaledwie tydzień temu mogliśmy zapoznać się z pierwszym oficjalnym materiałem z rozgrywki w FIFA 21. Dzisiaj natomiast EA Sports przygotowało dla nas gameplay zapowiadający nowości trybu Ultimate Team.

Nie da się ukryć, że dla większości graczy gier z serii FIFA, Ultimate Team to ulubiony tryb, przy którym spędzają najwięcej czasu. Electronic Arts jest tego świadome, dlatego też w nadchodzącej produkcji czeka na nas sporo zmian i niespodzianek.

Przede wszystkim, do UT zawita rozbudowany tryb kooperacji. W trybach FUT Friendly i Division Rivals gracze będą mogli łączyć się w pary i rywalizować z innymi graczami. Dodatkowo, w Squad Battles możliwe będzie rzucenie wyzwania SI. Twórcy zapewniają, że gracze pracujący w tandemie mogą liczyć na specjalne wyzwania i nagrody.

Dowiedzieliśmy się również, że do gry trafi sto kart "Ikon", przedstawiających najlepszych piłkarzy w historii. Do tego chlubnego grona dołączą w tym roku Xavi, Philip Lahm i Eric Cantona.

Ciekawie zapowiada się także FUT Events, czyli nowe, ograniczone czasowo wydarzenia, które pozwolą nam na zdobycie cennych nagród, w tym paczek z kartami. W FUT Events nie zabraknie również globalnych wyzwań, dla całej społeczności FIFA 21.

Twórcy ujawnili, że statystyki postaci będą lepiej odzwierciedlać rzeczywistą formę danego zawodnika. Co to oznacza? Jeśli konkretny piłkarz rozegra na prawdziwych boiskach kilka udanych spotkań, to jego statystyki zostaną tymczasowo zwiększone.

W FIFA 21 Ultimate Team otrzymamy również możliwość personalizacji stadionów, a konkretnie takich elementów jak: dominujące kolory oraz przyśpiewki czy reakcje kibiców.

Premiera FIFA 21 odbędzie się już 9 października. W tym dniu gra trafi na PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. W późniejszym terminie gra zawita również na PS5 i Xbox Series X.

