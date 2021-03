FIFA 21 - paczki z piłkarzami z trybu Ultimate Team do zdobycia za darmo

Regularnie zagrywacie się w grę FIFA 21? Jeśli tak, to mamy dla was znakomite wieści.

Ultimate Team to zdecydowanie najpopularniejszy tryb w serii FIFA. Nie inaczej jest w ostatniej odsłonie cyklu - FIFA 21. Choć przeszedł on ostatnio kilka zmian, to miliony graczy wciąż walczą o sukces na wirtualnych boiskach.

Jeśli jesteście oddanymi fanami FIFA 21, to wydawca gry - firma Electronic Arts, ma dla was niespodziankę. Każdy gracz, który zalogował się do Ultimate Team w FIFA 21 przynajmniej raz od premiery gry, może liczyć na darmową paczkę z piłkarzami. Wasza nagroda będzie zależeć od zaangażowania. Możecie otrzymać od "dużej złotej paczki premium" po paczkę "ultimate", przy czym w przypadku tej ostatniej musicie zalogować się do gry w przynajmniej 138 różnych dni.

Powyższe prezenty wchodzą w skład promocji FUT Player Days, w ramach której ceny kilku rodzajów paczek zostały już obniżone, a w trakcie jej trwania prawdopodobnie pojawią się różne wyzwania i oferty, które pozwolą wam zdobyć kolejnych piłkarzy do swoich drużyn marzeń.

Chcąc odebrać darmową paczkę kart w FIFA 21 wystarczy zalogować się do gry. Jeśli jeszcze jej nie otrzymaliście, to musicie być cierpliwi. EA zapowiedziało, że wszyscy gracze otrzymają stosowne nagrody.

Zobacz również: FIFA 21 - gracz otrzymał dożywotni zakaz gry, zgadnijcie za co