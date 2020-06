FIFA 21 - posiadacze wersji na PS4 i Xbox One otrzymają darmową kopię gry na PS5 i Xbox Series X

Electronic Arts potwierdziło, że każdy nabywca gry FIFA 21 w wersji na PS4 lub Xbox One otrzyma darmową kopię gry na konsolach nowej generacji.

Electronic Arts zawiodło podczas EA Play Live 2020 na całej linii, przedstawiciele firmy chyba zdają sobie z tego sprawę bowiem właśnie ujawnili, że FIFA 21 będzie dostępna za darmo na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X dla wszystkich posiadaczy gry na PS4 i Xbox One. Wszystko to dzięki nowej usłudze producenta - "Dual Entitlement".

"Dual Entitlement" działa podobnie do Xbox Smart Delivery, w dużym uproszczeniu, oznacza to, że kupując grę na obecną generację możecie liczyć na to, że bez żadnych dodatkowych opłat będziecie mogli przenieść się na nową konsolę zachowując swoje postępy, a przy tym ciesząc się płynniejszą rozgrywką i lepszą oprawą audiowizualną.

W przypadku FIFA 21 jest jednak pewien haczyk, przenosząc się np. z PS4 na PS5 możecie być pewni, że wraz z wami przeniosą się postępy z trybów FIFA Ultimate Team oraz Volta. Niestety, ale wszystkie inne tryby, w tym kariery pozostaną tylko na starej konsoli.

FIFA 21 zadebiutuje już 9 października na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i PC.

