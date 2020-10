FIFA 21 - sprawdź, co się zmieniło w rozgrywce oraz trybach kariery i Volta

Pora na kolejną dawkę informacji na temat najnowszej odsłony serii FIFA. Tym razem przyjrzyjmy się zmianom, które trafiły bezpośrednio do samej rozgrywki, jak i popularnych trybów: kariera oraz Volta.

FIFA 21 - zmiany w rozgrywce. Bez rewolucji, ale z polotem

Nie da się ukryć, że esencją gier z serii FIFA są mecze i bezpośrednia rozgrywka. Ta, w najnowszej odsłonie nie przejdzie tak wyczekiwanej przez fanów rewolucji, jednak i tak nie powinniśmy narzekać.

Wydaje się, że EA Sports wreszcie zaczęło wsłuchiwać się w głosy graczy i chce sprawić, aby gameplay w FIFA 21 był dostatecznie świeży i jednocześnie znajomy dla weteranów.

Wśród kluczowych elementów, które w znaczący sposób mają wpłynąć na rozgrywkę, warto wymienić: nowy system driblingu, większą kontrolę nad zawodnikami bez piłki i poprawiony system kolizji. Ten ostatni ma sprawić, że mecze będą bardziej realistyczne. Twórcy zadbali tym razem, aby kolizji pomiędzy zawodnikami było mniej. Ma to nie tylko wyeliminować masę kuriozalnych i nienaturalnych sytuacji z FIFA 20, ale również wprowadzić nową warstwę zagrywek taktycznych.

Zadbano również o lepsze SI piłkarzy, dzięki czemu znacznie lepiej ustawiają się na boisku (zarówno w ataku, jak i obronie) oraz dopracowano podstawowe elementy gameplayu, jak: długie podania czy gra w powietrzu.

Weteranów serii na pewno ucieszy również fakt, że na znaczeniu stracą niektóre statystyki piłkarzy, szczególnie takie, jak tempo, drybling i strzał, które w poprzednich edycjach należały do najważniejszych. Jak zapewnia EA Sports, w FIFA 21 zawodnicy z silnymi statystykami taktycznymi będą mieli większy wpływ na grę - niezależnie od tempa, strzelania i dryblingu. Na przykład, obrońcy z wysokim atrybutem w kategorii taktycznej będą w stanie lepiej wykonywać zadania obronne, takie jak „przecinanie” podań czy reagowanie na biegi i ruch zawodnika drużyny przeciwnej w polu karnym.

FIFA 21 – tryb kariery

Tryb kariery w FIFA 21 doczeka się tylko kilku, ale za to konkretnych nowości. Po pierwsze, deweloperzy obiecali graczom "zwiększony realizm" w kwestii transferów, zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i SI. Do gry powróci interaktywny tryb symulacji, który pozwoli nam obserwować spotkanie z „ławki trenerskiej”, a w razie konieczności wskoczyć bezpośrednio do gry w dowolnym momencie.

Twórcy zapewniają, że gracze otrzymają większą kontrolę nad rozwojem swoich zawodników. Pomóc ma w tym m.in. nowy system aktywnego treningu, który ułatwi tworzenie sesji treningów grupowych do pracy nad słabościami naszych graczy.

Tryb kariery skorzysta również z nowego ulepszonego SI przeciwników i to nie tylko podczas meczów, ale również w trakcie okienka transferowego.

FIFA 21 - Volta

Volta, czyli w dużym uproszczeniu piłka uliczna, na tyle zyskała popularność, że EA zamierza dalej mocno w nią inwestować i rozwijać ten tryb. FIFA 21 chce położyć większy nacisk na funkcje społecznościowe. W najnowszej odsłonie serii nic nie stoi na przeszkodzie, aby ruszyć do gry w sieci wspólnie z trójką znajomych. Co więcej, jeśli nie będziemy w stanie skompletować składu, to pomoże nam w tym społeczność gry.

Co istotne, postępu z trybu Volta (podobnie jak z FUT) będziemy mogli przenieść pomiędzy generacjami. Oznacza to, że kupując grę na PS4 bez problemu przeniesiecie swoje osiągnięcia na PS5.

Na dzisiaj to już wieści na temat gry FIFA 21. Przypominamy, że wczoraj pisaliśmy o zmianach w Ultimate Team, a już jutro przyjrzymy się dostępnym edycjom i wersjom gry, w tym dedykowanym konsolom dziewiątej generacji - PS5 i Xbox Series X.