FIFA 21 trafi do Xbox Game Pass. Wiemy, kiedy

Mamy znakomite wieści dla sympatyków footballu, już niebawem posiadacze abonamentu Xbox Game Pass otrzymają grę FIFA 21.

Microsoft regularnie rozbudowuje bibliotekę gier dostępnych w ramach usługi Xbox Game Pass. W kwietniu otrzymaliśmy mnóstwo znakomitych produkcji, w tym premierowe wydanie Outriders. Co na nas czeka w maju?

"Gigant z Redmond" jest obecnie nieco bardziej powściągliwy w ujawnianiu nadchodzących gier. Obecnie wiemy jedynie, że w najbliższym miesiącu będziemy mogli zagrać w: Dragon Quest Builders 2, The Wild at Heart oraz Knockout City. Teraz już wiemy, że do tego grona dołączy również FIFA 21, czyli najnowsza odsłona cyklu od Electronic Arts.

Jak ujawnił brytyjski oddział Microsoftu zajmujący się Xbox Game Pass, FIFA 21 zawita do usługi EA Play już 6 maja, a jako iż EA Play wchodzi w skład Xbox Game Pass, to i posiadacze tego abonamenty będą mogli cieszyć się zmaganiami na cyfrowych boiskach piłkarskich. Warto przy tym zaznaczyć, że FIFA 21 będzie dostępna w Game Pass wyłącznie na konsolach i PC.

⚠️ IMPORTANT PSA ⚠️



FIFA 21 is coming to Xbox Game Pass Ultimate with EA Play.



May 6th



???? #ScoreMoreWithXbox ???? pic.twitter.com/CSnVBJNzB8 — Xbox Game Pass UK ???????? (@XboxGamePassUK) April 29, 2021

Trzeba przyznać, że trudno wyobrazić sobie lepszy moment na dodanie FIFY 21 do Xbox Game Pass. Do premiery kolejnej odsłony pozostało jeszcze kilka długich miesięcy, a już za nieco ponad miesiąc rozpocznie się turniej Euro 2020 (w zasadzie 2021). Wielu graczy z pewnością będzie chciało rozegrać kluczowe mecze w ich cyfrowej wersji.

Zobacz również: Castlevania 4 na Netflix z datą premiery i nowym zwiastunem