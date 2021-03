FIFA 21 w rekordowo niskich cenach na PS4, Xbox One i Nintendo Switch

Tak tanio FIFA 21 nie była jeszcze dostępna na konsolach PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

Sporo się dzieje ostatnio w tematach powiązanych z FIFA 21. Na początku marca dowiedzieliśmy się o dożywotnim zakazie gry dla jednego z graczy z atakowanie brytyjskiego piłkarza - Iana Wrighta. Kilka dni później, EA postanowiło nagrodzić najbardziej oddanych graczy i rozdawało za darmo paczki do trybu FIFA Ultimate Team. To wszystko jednak zbledło przy aferze "EAGate", która wybuchła pod koniec ubiegłego tygodnia. Okazało się, że niektórzy twórcy gry handlowali najlepszymi kartami z FUT na "czarnym rynku", a ich ceny osiągały horrendalne kwoty.

Pomimo ostatnich zawirowań, FIFA 21 pozostaje obecnie najlepszym symulatorem piłki nożnej. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wypróbować najnowszej odsłony serii FIFA, to teraz macie ku temu znakomitą okazję. Konsolowe wydania gry zostały przecenione w polskich sklepach do rekordowo niskiej ceny.

Promocja na grę FIFA 21 obejmuje wydania na konsole PS4 (z bezpłatną aktualizacją do PS5), Xbox One (z bezpłatną aktualizacją do Xbox Series X) oraz Nintendo Switch.

FIFA 21 na PS4 (PS5)

FIFA 21 na Xbox One (Xbox Series X)

FIFA 21 na Nintendo Switch

