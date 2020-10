FIFA 21 z nową datą premiery na PlayStation 5 i Xbox Series X!

Electronic Arts za pośrednictwem Twittera właśnie poinformowało, że FIFA 21 w wersjach na konsole dziewiątej generacji - PS5 i Xbox Series X, zadebiutuje później niż planowano. Na najlepsze tegoroczne wydanie najpopularniejszego symulatora piłki nożnej, będziemy musieli poczekać do 4 grudnia.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY