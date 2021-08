FIFA 22 - EA reaguje na transfer Messiego do PSG

Po 21 latach Lionel Messi opuścił FC Barcelonę i zasilił szeregi francuskiego PSG. Wobec tej sytuacji EA nie zostało obojętne. Deweloper zaprezentował piłkarza w stroju nowej drużyny oraz skomentował obecny skład Paris Saint Germain.

Lionel Messi stanie na boisku w towarzystwie m.in. Kyliana Mbappe, Neymara, Sergio Ramosa czy Gianluigi Donnarummy. W najbliższym sezonie PSG będzie miało tak potężny skład, że na oficjalnym profilu EA Sports FIFA na Twitterze pojawił się wpis:

So now my players can green link? pic.twitter.com/0Z53GHVhPl