FIFA 22 - Lewandowski jak Messi? Wyciekła lista najlepszych piłkarzy

Możliwe, że właśnie poznaliśmy listę najlepszych piłkarzy w grze FIFA 22. Kto na czele rankingu? Będziecie zaskoczeni?

fot. Twitter/Robert Lewandowski

Premiera najnowszej odsłony serii FIFA zbliża się nieuchronnie. Już w październiku miliony fanów wirtualnego footballu przystąpią do rywalizacji. Standardem jest już, że gracze chcą mieć do dyspozycji zawsze najlepszych zawodników. Od lat na czele listy najbardziej uzdolnionych piłkarzy w grach z serii FIFA króluje Leo Messi, wszystko wskazuje jednak na to, że w FIFA 22 ulegnie to zmianie.

Kolejni gracze otrzymują dostęp do zamkniętych testów gry FIFA 22, nic zatem dziwnego, że do sieci po raz kolejny trafiają "przecieki" na temat tegorocznej odsłony cyklu. MavzFUT - leakster specjalizujący się w serii FIFA, ujawnił listę trzech najlepszych piłkarzy FIFA 22. Kto tym razem jest na czele? Okazuje się, że najnowsza FIFA nie będzie posiadać jednego lidera. Identyczną ocenę - 93, otrzymało bowiem aż trzech piłkarzy - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. Szczególne wyróżnienie spłynęło na naszego rodaka, który po raz pierwszy w historii jest na czele rankingu najlepszych piłkarzy w grach z serii FIFA (Cristiano Ronaldo dostąpił już tego zaszczytu). Co więcej, według specjalistów z Electronic Arts, Lewandowski wykonał w ubiegłym roku największy postęp. Przypomnijmy, w FIFA 21 polski napastnik otrzymał notę 91, Cristiano Ronaldo 92, a Leo Messi 93.

Zobacz również:

Najlepsi piłkarze w FIFA 22:

Lionel Messi – 93

Cristiano Ronaldo – 93

Robert Lewandowski – 93

fot. Electronic Arts

Należy jednak pamiętać, że nie są to jeszcze oficjalne informacje ujawnione przez EA, a jedynie "przeciek" od MavzFUT. Znając jednak jego historię, możemy być niemal pewni, że wkrótce amerykański producent potwierdzi powyższe informacje.

FIFA 22 zadebiutuje już 1 października 2021 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Należy jednak pamiętać, że wersje na poszczególne platformy będą się od siebie znacząco różnić. Najlepszą jakość rozgrywki i wszystkie nowe funkcje pojawią się jedynie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

