FIFA 22 TOTW 10 - Messi w drużynie tygodnia FUT22!

Poznaliśmy kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team. W TOTW 10 znalazło się miejsce dla Lionela Messiego.

Najlepsi napastnicy na świecie nie mieli do tej pory szczęścia do drużyny tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team. Na swój debiut wciąż czekają m.in. Robert Lewandowski i Lionel Messi. Drugi z panów może jednak już "odhaczyć" swoją obecność w "Team of the week". Lionel Messi z łączną notą 94 pojawił się w TOTW 10. Kto jeszcze trafił do zestawienia z tego tygodnia?

FIFA 22 TOTW 10 – drużyna tygodnia FUT22

Pierwsza jedenastka tygodnia w TOTW 10 prezentuje się następująco:

Kevin Trapp (86) – Eintracht Frankfurt

Leonardo Bonucci (86) – Juventus Turyn (Piemonte Calcio)

Felipe (86) – Atlético Madryt

Tyrone Mings (84) – Aston Villa

Hamari Traoré (82) – Stade Rennais FC

N’Golo Kanté (91) – Chelsea

Toni Kroos (89) – Real Madryt

Steven Berghuis (84) – Ajax

Amine Gouiri (82) – OGC Nice

Lionel Messi (94) – Paris Saint-Germain

Lars Stindl (84) – Borussia Mönchengladbach

Na ławkę rezerwowych i do szerokiego składu trafili jeszcze:

Tim Rönning (76) – IF Elfsborg

akob Glesnes (77) – Philadelphia Union

Mario Pašalic (82) – OGC Nice

Sebastián Blanco (81) – Portland Timbers

Romain Faivre (81) – Stade Brestois 29

Iago Amaral Borduchi (81) – FC Augsburg

Christian Benteke (81) – Crystal Palace

Emiliano Vecchio (81) – Rosario Central

Miroslav Stevanovic (80) – Servette FC

Deniz Undav (77) – Philadelphia Union

Rhys Healey (76) – Toulouse Football Club

Piłkarze z TOTW 10 będą pojawiać się w paczkach z kartami przez najbliższy tydzień, do środy - 1 grudnia. Wówczas poznamy kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team.

