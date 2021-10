FIFA 22 TOTW 5 - pierwszy Polak w drużynie tygodnia FUT22 i nie jest to Lewandowski

EA Sports zaprezentowało najnowszą drużynę tygodnia (TOTW) w FIFA 22 Ultimate Team.

Zgodnie z tradycją poznaliśmy właśnie drużynę tygodnia (TOTW) w FIFA 22 Ultimate Team. Piłkarze wrócili już na ligowe boiska, co oznacza, że tym razem brano pod uwagę postawę zawodników podczas weekendowych zmagań. Po raz pierwszy w TOTW w FUT22 znalazło się miejsce dla reprezentanta polski. Co może być sporym zaskoczeniem, nie jest to Robert Lewandowski, a Wojciech Szczęsny, który został bohaterem Juventusu podczas ostatniego spotkania z AS Roma.

FIFA 22 TOTW 5 – drużyna tygodnia

Pierwsza jedenastka tygodnia w TOTW 5 prezentuje się następująco:

Wojciech Szczęsny (88)

Matthias Ginter (86)

Ben Chilwell (84)

Damian Suarez (84)

Serge Gnabry (86)

Tanguy Ndombele (84)

Teji Savanier (83)

Jude Bellingham (82)

Roberto Firmino (86)

Josip Ilicic (86)

Andrej Kramaric (85)

Na ławce rezerwowych i do szerokiego składu trafili jeszcze:

Rodolfo Cota (81)

Angelo Ogbonna (83)

Matteo Guendouzi (81)

Pedro Santos (81)

Gaetan Laborde (83)

Ansu Fati (81)

Julian Alvarez (81)

Oscar Wendt (79)

Tatsuki Seko (75)

Kaoru Mitoma (79)

Carlitos (79)

Kasim Rabihic (76)

Piłkarze z TOTW 5 będą pojawiać się w paczkach z kartami przez najbliższy tydzień, do środy - 27 października. Wówczas poznamy kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team.

