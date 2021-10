FIFA 22 TOTW 6 - zawodnik z Ekstraklasy w drużynie tygodnia FUT22!

Poznaliśmy kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team. Tym razem nie obyło się bez zaskoczeń.

EA Sports opublikowało kolejne zestawienie drużyny tygodnia (TOTW) w FIFA 22 Ultimate Team. Choć spekulowano, że może pojawić się w niej kolejny polak, a konkretnie Łukasz Fabiański, to ostatecznie okazało się, że dla naszego rodaka zabrakło miejsca w zestawieniu TOTW 6. Podobny los spotkał Phila Fodena z Manchesteru City, który w ostatnim meczy swojej drużyny zdobyła dwa gole i poprowadził ją do zwycięstwa 4:1 nad Brighton. Za to sensacyjnie znalazł się tu przedstawiciel polskiej Ekstraklasy - Alberto Toril z Piasta Gliwice. Kto jeszcze znalazł się w drużynie tygodnia?

FIFA 22 TOTW 6 – drużyna tygodnia

Pierwsza jedenastka tygodnia w TOTW 6 prezentuje się następująco:

Peter Gulasci (86)

David Alaba (86)

Dayot Upamecano (84)

Christian Gunter (82)

Duje Caleta-Car (82)

Declan Rice (84)

Emile Smith-Rowe (84)

Antonio Candreva (82)

Mohamed Salah (91)

Dusan Tadic (86)

Mason Mount (85)

Na ławce rezerwowych i do szerokiego składu trafili jeszcze:

Alfred Gomis (81)

Youcef Atal (81)

Oliver Torres (81)

Giovanni Simeone (84)

Mehdi Taremi (82)

Joselu (81)

Joshua King (81)

Thomas Ouwejan (79)

Jan Kopic (79)

Veton Berisha (78)

Ryan Bowman (74)

Alberto Toril (73)

Piłkarze z TOTW 6 będą pojawiać się w paczkach z kartami przez najbliższy tydzień, do środy - 3 listopada. Wówczas poznamy kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team.

