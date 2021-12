FIFA 22 Team of the Week - Poznaliśmy piłkarzy z TOTW 13

EA Sports ujawniło na kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team, sprawdź kto wchodzi w skład TOTW 13.

Trzynaste zestawienie "Team of the Week" w FIFA 22 Ultimate Team wcale nie wydaje się pechowe, a już na pewno nie dla Rafała Strączka - młodego polskiego bramkarza, który obecnie reprezentuje barwy Stali Mielec. EA Sport postanowiło docenić jego dokonania i umieściło go w drużynie tygodnia FUT22. Czym zasłużył sobie na to wyróżnienie? W meczu z 10 grudnia, w którym Stal Mielec rywalizowała z Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Strączek obronił dwa rzuty karne, stając się tym samym pierwszym zawodnikiem, który dokonał tego w Ekstraklasie w XXI wieku. Kto jeszcze trafił do FIFA 22 Team of the Week 13?

FIFA 22 TOTW 13 – drużyna tygodnia FUT22

"Wyjściowa jedenastka" tygodnia w FIFA 22 Team of the Week 13 prezentuje się następująco:

Thibaut Courtois (90) – Real Madryt

Duje Ćaleta-Car (84) – Olympique Marsylia

Gabriel (82) – Arsenal

Youcef Atal (84) – OGC Nice

Nicolò Barella (87) – Inter Mediolan

Thomas Delaney (84) – Sevilla FC

Youri Tielemans (86) – Leicester City

Ludovic Blas (84) – FC Nantes

Raheem Sterling (89) – Manchester City

Puado (84) – RCD Espanyol

Dušan Vlahović (84) – Fiorentina

Na ławkę rezerwowych i do szerokiego składu w TOTW 13 trafili jeszcze:

Sean Johnson (79) – New York City FC

Manolo Gabbiadini (81) – Sampdoria

Darwin Núñez (81) – SL Benfica

Michy Batshuayi (81) – Beşiktaş JK

Niklas Dorsch (81) – FC Augsburg

Evan Ndicka (81) – Eintracht Frankfurt

Conor Gallagher (80) – Crystal Palace

Aldo Rocha (79) – Club Atlas

David Raum (79) – TSG 1899 Hoffenheim

Karim Adeyemi (78) – FC Red Bull Salzburg

Matěj Pulkrab (77) – Sparta Praga

Rafał Strączek (74) – Stal Mielec

Piłkarze z TOTW 13 będą pojawiać się w paczkach z kartami przez najbliższy tydzień, do środy - 22 grudnia. Wówczas poznamy kolejną drużynę tygodnia w FIFA 22 Ultimate Team.

