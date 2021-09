FIFA 22 Web App i Companion już dostępne. Jak korzystać i gdzie pobrać?

Aplikacje FIFA 22 Web App i FIFA 22 Companion są już dostępne. Sprawdź, gdzie pobrać i jak korzystać. Pozycja obowiązkowa dla fanów Ultimate Team.

fot. EA Sports

EA Sports udostępniło już aplikacje Web App i Companion do gry FIFA 22. Są to niezbędne narzędzia do zarządzania i planowania swoich posunięć w trybie Ultimate Team.

Czym jest FIFA 22 Web App i FIFA 22 Companion?

Web App to dobrze znana fanom serii aplikacja, która pozwala zarządzać własną drużyną w trybie Ultimate Team z dala od konsoli (bądź PC). To jednak nie wszystko, FIFA 22 Web App umożliwia planowanie wymarzonych składów, kupowanie i otwieranie paczek, a także branie udziału w licznych licytacjach zawodników.

Aplikacja tak jest dostępna zarówno w wersji przeglądarkowej. Jej odpowiednikiem na urządzeniach mobilnych z Android i iOS jest Companion App.

FIFA 22 Web App i Companion – premiera i jak korzystać

EA Sports udostępniło już zarówno aplikację Web App (dedykowaną przeglądarkom internetowym), jak i Companion - dla urządzeń mobilnych. Dostęp do FIFA Web App możecie uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony gry. FIFA 22 Companion App możecie natomiast pobrać z Google Play i App Store. Poniżej znajdziecie odpowiednie linki. Warto też podkreślić, że jeśli posiadacie zeszłoroczną odsłonę aplikacji Companion, to wystarczy ją zaktualizować i cieszyć się nowymi funkcjami dedykowanymi grze FIFA 22.

Dostęp do Web App jest oczywiście darmowy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że trzeba rozegrać przynajmniej jeden mecz w trybie Ultimate Team (dotyczy to również zeszłego sezonu), w innym przypadku dostęp do Web App będzie niemożliwy.

Nawet jeśli zaczynacie swoją przygodę z serią FIFA, to nie powinien być to problem. Już dziś startuje bowiem wczesny dostęp gry FIFA 22. Jak z niego skorzystać, co feruje i ile kosztuje dowiecie się z naszego oddzielnego artykułu.

Premiera gry FIFA 22 odbędzie się 1 października na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch (tylko w wersji Legacy).

