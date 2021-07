FIFA 22 bez Szpakowskiego? Legendarny komentator żegna się z produkcją

Pojawiły się ostatnio informacje mówiące o tym, że Dariusz Szpakowski może nie pojawić się w grze FIFA 22 w roli komentatora.

Wczoraj pojawiła się oficjalna zapowiedź gry FIFA 22. Mieliśmy okazję zobaczyć także oficjalny trailer. Electronic Arts zapowiada sporo zmian i nowości, które mają trafić do najnowszej odsłony serii. Może się okazać, że "rewolucja" nie ominie Dariusza Szpakowskiego. Pojawiają się glosy mówiące o tym, że w nadchodzącej Fifie nie usłyszymy legendarnego komentatora.

Takie doniesienia pochodzą z kanału Kartomania. YouTuber twierdzi, że według jego źródeł jest to pewne. Miałoby to mieć związek ze zbliżającym się zakończeniem kariery Dariusza Szpakowskiego. Jest to bardzo prawdopodobne, szczególnie mając na uwadze ostatnie wydarzenia. Pamiętajmy, że Szpakowski w ostatniej chwili został pozbawiony możliwości komentowania wczorajszego finału EURO 2020.

Kto zatem może komentować spotkania w polskiej wersji gry? Mówi się, że w tej roli miałby wystąpić Tomasz Smokowski. Takie przypuszczenia nie dziwią, ponieważ od dłuższego czasu jest on ambasadorem serii FIFA.

EA Sports jeszcze nie wydało w tej sprawie oficjalnego komunikatu. Zapewne wszystkiego dowiemy się w najbliższym czasie.

