FIFA 22 bez największych drużyn? Superliga zmieni wszystko

Ogłoszone właśnie nowe rozgrywki piłkarskie - Superliga, mogą zmienić oblicze footballu, także tego wirtualnego. Electronic Arts może być zmuszone do wyrzucenia Realu Madryt, Barcelony czy Interu Mediolan z gry FIFA 22.

Spis treści

Stowarzyszenie największych europejskich klubów piłkarskich oznajmiło w nocy z niedzieli na poniedziałek o utworzeniu nowej formy rozgrywek - Superligi. Wiadomość ta wstrząsnęła światem footballu. Najlepsze kluby chcą rywalizować ze sobą jak najczęściej, ale UEFA i FIFA już ostro zareagowały na próby "zburzenia dotychczasowego ładu". Sytuacja jest napięta i może być początkiem wielkiego rozłamu w europejskiej piłce nożnej.

Powołanie Superligi będzie niosło ze sobą ogromne konsekwencje i zmiany nie tylko dla piłkarzy, kibiców czy całych struktur ligowych, ale również dla sympatyków rywalizacji na wirtualnych boiskach. Możliwe, że największe europejskie kluby znikną z gry FIFA 22.

Superliga nadchodzi. O co chodzi w nowych rozgrywkach?

Superliga - co wiemy?

Czym jest owa Superliga? Kto weźmie w niej udział? O dziwo, na temat nowych rozgrywek piłkarskich w europie wiemy już całkiem sporo. Domyślnie Superliga ma konkurować z Ligą Mistrzów, jednak kluby które biorą udział Superlidze nie będą mogły uczestniczyć w żadnych innych europejskich rozgrywkach (poza własnymi ligami).

Mecze Superligi będą odbywać się w środku tygodnia, co w żaden sposób nie powinno zaburzyć dotychczasowego harmonogramu spotkań zarówno ligowych, jak i reprezentacyjnych. Do rywalizacji przystąpi 20 drużyn, które będą rywalizować w dwóch grupach - każda po dziesięć zespołów. Mecze odbywać się będą w klasycznej ligowej formie, czyli u siebie i na wyjeździe, przy czym najlepsza trójka w każdej grupie automatycznie kwalifikuje się do fazy pucharowej (od ćwierćfinałów). Drużyny, które zajmą czwarte i piąte miejsce, będą walczyć w fazie play-off o pozostałe pozycje ćwierćfinałowe. Finał każdej superligi rozegrany zostanie jako pojedynczy mecz w neutralnym miejscu.

Rozgrywki Superligi zaczynają się już w sierpniu tego roku!

Superliga - kluby

W rozgrywkach Superligi weźmie udział 12 klubów "założycielskich" a są to: AC Milan, Arsenal Londyn, Atlético Madryt, Chelsea Londyn, FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus Turyn, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt i Tottenham Hotspur. Kolejne trzy zespoły klasyfikowane jako "założycielskie" mają zostać ujawnione niebawem. Spekuluje się, że mogą to być Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium. Zespoły "założycielskie" (w sumie 15) będą miały zagwarantowany udział w rozgrywkach. Pięć pozostałych drużyn będzie wybierane corocznie na podstawie osiągnięć ligowych z poprzedniego sezonu.

FIFA 22 bez Superligi i najlepszych zespołów

Superliga wywołała ogromne kontrowersje. Przedstawiciele UEFA i FIFA już zapowiedzieli, że zrobią wszystko, aby powstrzymać twórców nowych rozgrywek. Zapowiedziano już potężne sankcje i kary, w tym finansowe i wykluczenie zespołów "założycielskich" ze wszystkich struktur europejskiej piłki nożnej. Oznaczać to może, że kluby te nie będą brały udział we własnych krajowych rozgrywkach, jak również ich piłkarze otrzymają zakaz udziału w meczach reprezentacyjnych.

Rozważymy wszystkie dostępne nam środki na wszystkich szczeblach, zarówno sądowych, jak i sportowych, aby temu zapobiec. Kluby, których to dotyczy, otrzymają zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek innych rozgrywkach na poziomie krajowym, europejskim lub światowym. Zawodnicy w nich grający mogą zostać pozbawieni reprezentowania barw swoich drużyn narodowych. - UEFA

Jak łatwo się domyśleć, oznacz to również, że kluby takie jak: Inter, Manchester United, Real Madryt czy Barcelona znikną z gier z serii FIFA. Electronic Arts od lat korzysta z licencji FIFA, UEFA i krajowych związków piłkarskich, aby dostarczyć nam jak najbardziej realistyczny symulator piłki nożnej. Wykluczenie drużyn z Superligi oznacza, że zarówno one, jak i piłkarze mogą zniknąć z gry FIFA 22 i kolejnych odsłon cyklu.

FIFA 22 bez największych potęg piłkarskich?

Oczywiście EA mogłoby wówczas zgłosić się do poszczególnych klubów bądź przedstawicieli Superligi w celu nawiązania nowej umowy licencyjnej. Śmiało możemy jednak założyć, że nie spodobałoby się to władzom UEFA czy FIFA. Electronic Arts jest zatem w potrzasku. Amerykański producent z cała pewnością nie będzie chciał narazić się dotychczasowym partnerom. Z drugiej Strony FIFA 22 bez Realu, Barcelony, Chelsea, to już nie to samo.

Póki co sprawa jest bardzo dynamiczna i z pewnością o Superlidze usłyszymy w nadchodzących dniach i tygodniach jeszcze nie raz. Czy wpłynie ona również na świat wirtualnej piłki nożnej? Zdecydowanie, pytanie tylko - jak bardzo.

