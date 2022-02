FIFA 22 i 3 inne gry do sprawdzenia za darmo. Oferta ograniczona czasowo

Przez kilka najbliższych dni będziemy mogli za darmo przetestować grę FIFA 22 i trzy inne produkcje.

Od dzisiaj, do 20 lutego do godziny 19:00 możemy na Steam za darmo przetestować grę FIFA 22. Poza najlepszą w tej chwili symulacją piłki nożnej bez dodatkowych opłat na pltformie Valve sprawdzimy także 3 inne gry. W co możemy w ciągu tego weekendu zagrać na Steam całkowicie za darmo?

FIFA 22

Descenders

Golf With Your Friends

Killer in the Cabin

Descenders to tytuł, w którym możemy pojeździć na rowerze w ekstremalnych warunkach. Gra skupia się przede wszystkim na downhillu. Golf With Your Friends to zabawna produkcja o tematyce minigolfa, natomiast w Killer in the Cabin wcielimy się w członków grupy, którzy uszli z życiem z wypadku autokaru w norweskich górach. Musimy walczyć o przetrwanie, a jedno z nas jest mordercą...

Co więcej, wszystkie gry możemy aktualnie kupić w promocyjnych cenach:

