FIFA 22 - premiera gry już dziś. Sprawdź, jak zagrać przed innymi

Chcesz zagrać w premierowe wydanie gry FIFA 22 już dziś? Podpowiadamy jak to zrobić.

fot. EA Sports

W zeszłym tygodniu wystartował trial lub inaczej wczesny dostęp gry FIFA 22. Każdy posiadacz abonamentu EA Play, bez względu na platformę, mógł uzyskać 10-godzinny dostęp do pełnej zawartości gry. Co więcej, wszystkie postępy z triala przechodzą do pełnej wersji gry. Dla największych fanów serii, było to jednak „zaledwie” 10 godzin. Jeśli i wy znajdujecie się w tym gronie, to mamy dla was dobre wieści. Na kontynuację rozgrywki nie musicie czekać do piątku (1 października), kiedy to odbędzie się oficjalna premiera gry.

Już dziś bowiem możecie skorzystać z kolejnego wczesnego dostępu, tym razem jednak już bez żadnych ograniczeń czasowych. Co trzeba zrobić, aby w FIFĘ 22 zagrać przed innymi?

Zobacz również:

Jest tylko jeden sposób na rozpoczęcie zabawy w FIFĘ 22 już dziś, a jest to zakup edycji ultimate. FIFA 22 Ultimate Edition, to najbardziej rozbudowane wydanie gry. Pozwoli ono wam nie tylko na wcześniejsze rozpoczęcie zabawy, ale również na bezpłatną aktualizację z konsol ósmej (PS4, Xbox One) na dziewiątą generację (PS5, Xbox Series X/S). Oprócz tego, czeka na was sporo bonusów i dodatków, w tym:

4600 FIFA Points

Piłkarz z pierwszej drużyny tygodnia

Niewymiennego piłkarza „Obiecujące transfery" od 1 października

Kylian Mbappé na wypożyczeniu

Ambasador FUT na wyp. do wyboru

Miejscowy talent w trybie kariery

FIFA 22 Edycja Ultimate jest dostępna w sprzedaży, m.in. w:

PS Store (edycja cyfrowa na PS4/PS5) za 449 złotych (10% taniej z EA Play)

MS Store (edycja cyfrowa na Xbox One/Xbox Series X/S) za 449 złotych (10% taniej z EA Play)

Media Expert (wersja na Xbox One/Xbox Series X) za 459 złotych

Już niebawem możecie spodziewać się naszej recenzji gry FIFA 22. Jednak już teraz możemy zdradzić, że jest naprawdę dobrze (szczególnie na nowych konsolach).

Zobacz również: FIFA 22 TOTW - poznaliśmy pierwszą drużynę tygodnia w Ultimate Team