FIFA 22 – premiera, wymagania, demo. Sprawdź, co wiemy [Aktualizacja 27.09.2021]

Tegoroczna premiera gry FIFA 22 była tak pewna, jak to, że Polska reprezentacja w piłce nożnej nie wyjdzie z grupy na Euro 2020. Niby człowiek się łudzi, że coś się zmieni, że będzie inaczej, ale bardzo szybko i zdecydowanie rzeczywistość „sprowadza nas na ziemię”. Electronic Arts zapowiedziało już oficjalnie najnowszą odsłonę serii FIFA, co na nas czeka tym razem?

Po raz kolejny słyszymy o rewolucyjnych zmianach, niespotykanej rozgrywce i innowacjach. Czy po latach „pustych obietnic” sympatycy serii FIFA wreszcie mogą liczyć na nową jakość? Sprawdźcie, co już wiemy na temat FIFY 22.

FIFA 22 – nowości i zmiany

Największą nowością tegorocznej odsłony serii FIFA będzie „przełomowa technologia” - HyperMotion, która pozwala na dokładne zeskanowanie ruchów piłkarzy i realistyczne przeniesienie ich do świata gry. Wszystko to możliwe jest dzięki: wykorzystaniu uczenia maszynowego, ponad 8,7 miliona ujęć z meczów oraz sesji motion capture 22 profesjonalnych piłkarzy. W ten właśnie sposób HyperMotion zapewnia nowe animacje, które powstają w czasie rzeczywistym.

FIFA 22 oferuje milionom fanów na całym świecie możliwość obcowania z ukochanym sportem w niespotykany dotąd sposób. Każdy gracz doświadcza gry FIFA na swój własny sposób, ale rozgrywka na boisku jest najważniejsza. Dlatego też jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. HyperMotion jeszcze bardziej podnosi jakość rozgrywki na konsolach nowej generacji i Stadia, całkowicie zmieniając odczucia płynące z gry. - Nick Wlodyka, EA Sports.

Potwierdzono także, że FIFA 22 to jedna z najbardziej rozbudowanych odsłon w historii serii. Do naszej dyspozycji oddano: 17 tysięcy zawodników, ponad 700 drużyn, 90 stadionów i więcej niż 30 lig (w tym: Premier League, Bundesliga czy LaLiga). Nie zabraknie również najważniejszych europejskich rozgrywek piłkarskich jak: Liga Mistrzów UEFA czy Liga Europy.

To nie koniec zmian jakie trafią do gry FIFA 22. EA Sports potwierdziło również, że do produkcji trafią: całkowicie przebudowany system bramkarzy, nowy tryb „Stwórz klub”, odświeżona rozgrywka w VOLTA FOOTBALL oraz FIFA Ultimate Team Heroes. Ta ostatnia nowość to „przedmioty, które przedstawiają historie i chwałę kultowych zawodników i ulubieńców fanów”.

Fani mogą spodziewać się większej spójności i wyrazistych osobowości między słupkami dzięki kompletnej przebudowie systemu bramkarzy, zupełnie nowego trybu "Stwórz klub"; w trybie kariery, przebudowanej rozgrywki w VOLTA FOOTBALL oraz wprowadzenia FIFA Ultimate Team Heroes. - EA Sports

FIFA 22 z nowymi polskim komentarzem (i nie tylko)

FIFA 22 to nie tylko rewolucyjne zmiany w samej rozgrywce. Jak donosi Youtuber Kartomania, po ponad 15 latach współpracy, EA Polska zrezygnuje z współpracy z legendarnym polskim komentatorem Dariuszem Szpakowskim. Nowy / stary duet komentatorów mają tworzyć: Jacek Laskowski i Tomasz Smokowski, to właśnie ten drugi pan zastąpi doświadczonego kolegę po fachu. Należy jednak podkreślić, że nie jest to jeszcze oficjalna informacja polskiego wydawcy. Gdy tylko się taka pojawi, damy wam znać.

Aktualizacja 29.07.2021

FIFA 22 może być przełomowa pod wieloma względami i to zarówno lokalnie, jak i globalnie. Wiemy już, że najprawdopodobniej zmieni się polska para komentatorów. Tym czasem przedstawiciele Electronic Arts poinformowali, że do gry trafi również, pierwsza w historii serii, komentatorka. Amerykański producent nawiązał ścisłą współpracę z Alex Scott, czyli byłą reprezentantką Anglii w piłce nożnej. Swojej radości z nowej członkini rodziny EA nie ukrywała David Jackson - wiceprezydent EA Sports:

Alex jest inspirującym głosem w świecie piłki nożnej. Udało jej się wykorzystać swój talent piłkarski w studiu nagraniowym. Autentyczność i immersja są podstawą tego, co czyni FIFA wyjątkową, więc jesteśmy zachwyceni, że możemy uwzględnić w FIFA 22 wiedzę i doświadczenie Alex, która stała się częścią naszego anglojęzycznego zespołu komentatorskiego - David Jackson, EA Sports

Alex Scott oczywiście usłyszymy jedynie w angielskiej wersji językowej gry, ale z w przyszłości możemy się spodziewać, że i lokalne oddziały EA podążą podobną drogą. Była reprezentantka Anglii podkreśla, że to dla niej wielkie wyróżnienie, ale i odpowiedzialność.

To wielki moment dla FIFA, piłki nożnej oraz kobiet i dziewcząt na całym świecie. Reprezentacja jest kluczowa, a włączenie anglojęzycznej komentatorki do FIFA jest ogromną zmianą. Wpływ, jaki będzie miało to wydarzenie, jest po prostu stratosferyczny. To wielka chwila dla mnie prywatnie, jak i zawodowo. To zaszczyt być częścią instytucji, jaką jest FIFA i jaką tworzymy razem z moimi wspaniałymi kolegami prezenterami. Jestem pierwszą anglojęzyczną kobietą, która wystąpi w FIFA, ale z pewnością nie będę ostatnią. Wiem, że to dopiero początek silniejszej reprezentacji kobiet w piłce nożnej ze strony EA SPORTS i całej społeczności piłkarskiej - Alex Scott.

Zmiany i nowości w trybie FIFA Ultimate Team (FUT)

Nie da się ukryć, że tryb Ultimate Team od lat napędza sprzedaż gier z serii FIFA. To właśnie w nim gracze spędzają najwięcej czasu. Zbieranie kart z zawodnikami, tworzenie własnej drużyny i rywalizacja z innymi graczami sprawia mnóstwo frajdy, ale EA Sports stara się ciągle udoskonalać swój flagowy tryb. W tym roku do FUT zawita zupełnie nowa kategoria kart - FUT Heroes. Karty te będą wyjątkowe pod wieloma względami, nie tylko czysto estetycznym, ale również praktycznym. EA podkreśla, że bohaterowie FUT to piłkarze, którzy zostali nagrodzeni za wyjątkowe wyczyny w swojej karierze. Ich największą siłą będzie elastyczność bowiem będą oni posiadać zielone połączenie z dowolnym piłkarzem z tej samej ligi.

Bohaterowie FUT mają specjalne zgranie ligowe powiązane z najbardziej pamiętnym wyczynem w ich karierze, które zapewnia zielone połączenie klubowe z dowolnym piłkarzem z tej samej ligi (poza oczywiście połączeniem z uwagi na narodowość). To daje nowe sposoby budowania zespołu swoich marzeń w FUT 22 i odtworzenia najsłynniejszych chwil w historii futbolu - EA Sports.

EA Sports ujawniło na razie listę dziewięciu piłkarzy, którzy pojawią się jako bohaterowie FUT, wśród nich znajdą się m.in.: Diego Milito - za dwie bramki w finale Ligi Mistrzów, Tim Cahill - za przewrotkę z 2007 roku, Robbie Kean - za triumf w Pucharze Ligi z Tottenhamem w 2008 roku czy Mario Gomez - za "legendarne trafienie, które dało VfB Stuttgart trzeci tytuł mistrzowski".

FIFA 22 – gameplay i trailery

Electronic Arts zaprezentowało nam do tej pory jedynie krótki zwiastun gry FIFA 22, który w głównej mierze skupia się na pokazaniu technologii HyperMotion. Nie mniej pojawiają się w nim również krótkie fragmenty gameplay'u.

Aktualizacja 22.07.2021

EA Sport postanowiło podzielić się z nami obszernym materiałem z gry FIFA 22. Na poniższym filmiku znajdziecie nie tylko fragmenty z gameplay'em, ale również wiele ciekawostek dotyczących rozgrywki i nowości, które trafią wyłącznie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X.

Aktualizacja 30.07.2021

Electronic Arts kontynuuje marketingową ofensywę związaną z promocją gry FIFA 22. Amerykański producent podzielił się z nami kolejnym obszernym gameplay'em. Tym razem jednak otrzymaliśmy również solidną porcję informacji związanych z nowościami, które trafią do gry.

Na pierwszy plan ponownie wychodzi technologia HyperMotion, którą EA Sports określa jako "największą rewolucję w historii serii". "Najnowocześniejszy, opatentowany algorytm uczenia maszynowego czerpie wiedzę z ponad 8,7 miliona klatek zaawansowanych nagrań meczowych, a następnie w czasie rzeczywistym tworzy nowe animacje, aby stworzyć organiczny realizm piłkarski w różnych sytuacjach na boisku". W realizacji tego celu deweloperom pomagali zawodowi piłkarze. Aby jak najlepiej oddać realia panujące na boisku piłkarskim EA przeprowadziło pełne mecze - 11 na 11, z udziałem profesjonalnych zawodników. Każdy z nich był ubrany w nowe kombinezony motion capture firmy Xsens. Dane dostarczane przez te kombinezony są następnie wykorzystywane do dostarczania grze nie tylko klatek animacji dla algorytmu uczenia maszynowego, ale także nowych, predefiniowanych animacji.

Jak prezentuje się efekt końcowy i właściwa rozgrywka w FIFA 22 możecie podziwiać na materiale wideo poniżej.

FIFA 22 – platformy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EA nie ma zamiaru rezygnować ze wsparcia dla minionej już generacji konsol. FIFA 22 trafi zatem na PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch (edycja Legacy) oraz Google Stadia. Niestety, potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia i nie każdą platformę twórcy potraktowali z takim samym zaangażowaniem.

FIFA 22 okładka (fot. EA) FIFA 22 (fot. EA)

Standardowo, wersja gry na Nintendo Switch będzie dostępna jedynie w formie „Legacy Edition”, co oznacza, że do produkcji nie trafi żadna z zaprezentowanych nowości. To jednak nie wszystko, również posiadacze PC, PlayStation 4 i Xbox One nie będą mogli liczyć na wszystkie nowe rozwiązania z FIFY 22. Między innymi zabraknie technologii HyperMotion, która przecież ma być głównym „ficzerem” tegorocznej edycji. Jak zatem łatwo się domyśleć, FIFA 22 będzie najlepszym wyborem dla posiadaczy PlayStation 5 i Xbox Series X / S. Co ciekawe, również wersja gry na Google Stadia będzie mogła pochwalić się wszystkimi nowościami.

FIFA 22 bez kluczowych funkcji na PC

Niestety, ale tegoroczna edycja serii FIFA zdecydowanie nie jest dedykowana posiadaczom PC i starszych konsol. Electronic Arts skupia się już na nowej generacji i nie zamierza tego ukrywać. O ile w przypadku konsol jest to zrozumiałe działanie, to dlaczego "cierpią" również gracze PC? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Aaron McHardy - producent wykonawczy w EA Sports. W wywiadzie dla serwisu Eurogamer ujawnił on powody takiej, a nie innej decyzji. Okazuje się, że amerykański producent obawia się, iż większość graczy PC-towych nie dysponuje odpowiednim sprzętem do uruchomienia FIFY 22.

Kiedy zastanawialiśmy się, w jakiej wersji wydać grę na PC, patrzyliśmy na naszych fanów i na to, jakie możliwości daje im sprzęt, którym dysponują. Mamy te informacje, aby zrozumieć, jaka jest moc komputerów PC na świecie. I kiedy spojrzeliśmy na to, aby uruchomić grę na nowej generacji, nasza minimalna specyfikacja byłaby w takim miejscu, że wielu ludzi nie byłoby w stanie w nią zagrać - Aaron McHardy.

W dużym uproszczeniu, śmiało możemy stwierdzić, że FIFA 22 na PC będzie grą z "minionej generacji".

FIFA 22 wymagania na PC

Poznaliśmy już wymagania sprzętowe gry FIFA 22 na PC.

FIFA 22 wymagania minimalne:

System operacyjny: Windows 10 - 64-Bit

Procesor: Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) lub AMD Athlon X4 880K (4 GHz)

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GTX 660 2GB lub AMD Radeon HD 7850 2GB

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

FIFA 22 wymagania zalecane:

System operacyjny: Windows 10 - 64-Bit

Procesor: Intel i5-3550 (3,40 GHz) lub AMD FX 8150 (3,6 GHz)

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 lub AMD Radeon R9 270X

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

FIFA 22 – premiera

FIFA 22 zadebiutuje równolegle na całym świecie już 1 października 2021 roku. Gwiazdą okładki tegorocznej edycji będzie Kylian Mbappé. Dodatkowo EA Sports podało nazwiska piłkarzy, którzy będą pełnić rolę ambasadorów FIFY 22, są to: Heung-Min Son, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold i Christian Pulisic.

FIFA 22 - cena

W zależności od wybranej platformy ceny gry FIFA 22 będą się różnić, jednak bez względu na nasz wybór, za nową FIFĘ przyjdzie nam zapłacić więcej niż rok temu. Sugerowane przez producenta ceny w wersji na PS4 i Xbox One zaczynają się od 299 złotych. Posiadacze konsol nowej generacji (PS5 i Xbox Series X/S) będą musieli zapłacić już 349 złotych. Nieco mniej nowa FIFA obciąży portfele graczy PC, ci za grę zapłacą 269 złotych.

FIFA 22 Demo

EA Sports nie potwierdziło jeszcze oficjalnie, czy FIFA 22 otrzyma wersję demo. Warto przy tym przypomnieć, że w zeszłym roku, po raz pierwszy w wieloletniej historii serii, FIFA 21 nie otrzymała wersji dema. Spekuluje się jednak, że w tym roku sytuacja ma powrócić do normy i FIFA 22 otrzyma wersję demonstracyjną. Kiedy możemy spodziewać się jej debiutu? Najprawdopodobniej na około 2 tygodnie przed premierą gry. Według dotychczasowych informacji demo FIFA 22 może zadebiutować już 15 września.

Aktualizacja 16.09.2021

Choć oficjalnie nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych informacji na temat dema gry FIFA 22, to zarówno Electronic Arts, jak i EA Sports wciąż milczą na temat wersji demonstracyjnej. Biorąc pod uwagę, że do premiery gry pozostało już coraz mniej czasu, możemy coraz śmielej założyć, że FIFA 22, podobnie jak FIFA 21, nie otrzyma dema. Jedyną nadzieją na wypróbowanie gry przed premierą pozostaje zatem wersja trial.

Wersja trial, to ograniczony czasowo dostęp do pełnej wersji gry. W przypadku FIFY 22 będzie to 10 godzin. Przez ten czas możecie dowolnie korzystać ze wszystkich trybów zabawy. Co więcej, swoje postępy będziecie mogli przenieść do pełnej wersji gry, o ile oczywiście zdecydujecie się na jej zakup. Niestety, wczesny dostęp do najnowszej odsłony serii FIFA nie jest darmowy.

Chcąc skorzystać z wersji trial FIFA 22 musicie posiadać abonament EA Play na wybranej przez was platformie (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC). Miesięczny koszt EA Play wynosi 14,99 zł, więc obciąży on zbytnio waszego budżetu. Warto przy tym podkreślić, że osoby posiadające abonament Xbox Game Pass Ultimate mogą bez dodatkowych kosztów skorzystać z wczesnego dostępy do gry FIFA 22.

Użytkownicy EA Play będą mogli wcześniej rozpocząć pobieranie gry FIFA 22 na wybraną przez siebie platformę. Wczesny dostęp dla wersji trial rozpocznie się już 22 września, czyli na 10 dnia przed premierą tytułu.

Aktualizacja 21.09.2021

Choć EA Sports wciąż nie zdecydowało się oficjalny komentarz w sprawie dema gry FIFA 22, to możemy już z całą stanowczością stwierdzić, że tegoroczna odsłona serii takowego nie otrzyma. Do premiery FIFY 22 zostały już niespełna dwa tygodnie, nie ma zatem najmniejszych szans, aby producent udostępnił wersję demonstracyjną. Szczególnie, że już jutro każdy chętny będzie mógł skorzystać z wczesnego dostępu do produkcji, a to za sprawą wersji trial.

Jedyny warunek jaki musicie spełnić, to być abonentem usługi EA Play. Jej miesięczny koszt wynosi około 15 złotych, ale na konsolach Xbox i PlayStation trwa obecnie promocja, która pozwoli wam zakupić go znacznie taniej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

FIFA 22 Web App i Companion App - dostęp, gdzie pobrać, data i godzina startu aplikacji

Web App to aplikacja, którą fani gier z serii FIFA dobrze znają. Wraz z debiutem każdej kolejnej odsłony otrzymuje ona stosowną aktualizację. Nie inaczej będzie w przypadku gry FIFA 22. Przeglądarkowa odsłona aplikacji jest dostępna pod tym adresem - oficjalnej strony Electronik Arts. Wersja na urządzenia mobilne z Android i iOS, czyli FIFA 22 Companion również jest już dostępna i możecie ją pobrać w Google Play bądź App Store.

FIFA 22 Web App i Companion pozwolą wam na zaplanowanie i zbudowanie wymarzonej drużyny w trybie Ultimate Team jeszcze przed oficjalnym debiutem gry. Warto przy tym podkreślić, że korzystanie z aplikacji może wam pomóc w lepszym wykorzystaniu 10-godzinnego triala gry FIFA 22, który jest obecnie dostępny dla abonentów EA Play. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

FIFA 22 Ultimate Edition - gdzie kupić? Co oferuje?

FIFA 22 Ultimate Edition to najbardziej rozbudowana edycja najnowszej symulacji piłki nożnej od EA Sports. Amerykański producent przygotował tę wersję z myślą o największych fanach serii. Najważniejszym elementem, dla którego warto sięgnąć po Edycję Ultimate, jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia zabawy. Posiadacze tego wydania będą mogli rozpocząć rozgrywkę w FIFA 22 już dzisiaj (27 września), czyli na cztery dni przed oficjalnym debiutem gry (1 października). Co jeszcze oferuje nam FIFA 22 Ultimate Edition?

Darmową aktualizację z PS4/Xbox One na PS5/Xbox Series X/S

4600 FIFA Points

Piłkarza z pierwszej drużyny tygodnia

Niewymiennego piłkarza „Obiecujące transfery" od 1 października

Kyliana Mbappé na wypożyczeniu

Ambasador FUT na wyp. do wyboru

Miejscowy talent w trybie kariery

Niestety, Edycja Ultimate do najtańszych nie należy. W większości polskich sklepów (bez względu na platformę) musicie liczyć się z wydatkiem około 450 złotych. Warto tu jednak podkreślić, że w tym pakiecie otrzymujecie aż 4600 FIFA Points o wartości około 160 złotych. Cenę FIFA 22 Ultimate Edition możecie jednak łatwo obniżyć. Posiadacze abonamentu EA Play bądź Xbox Game Pass Ultimate (zarówno na Xbox, jak i PC) mogą liczyć na 10% zniżkę. Wówczas za to wyjątkowe wydanie zapłacicie około

FIFA 22 Edycja Ultimate w najniższych cenach:

PS Store (edycja cyfrowa na PS4/PS5) za 449 złotych (10% taniej z EA Play)

MS Store (edycja cyfrowa na Xbox One/Xbox Series X/S) za 449 złotych (10% taniej z EA Play)

Media Expert (wersja na Xbox One/Xbox Series X) za 459 złotych

Aktualizacja 1 - Aktualizacja FIFA 22 na nową generację konsol będzie płatna!

W zeszłym roku wszyscy nabywcy gry FIFA 21 na konsole minionej generacji - PlayStation 4, Xbox One, otrzymywali za darmo aktualizację do wersji na PS5 i Xbox Series X/S. Niestety, w przypadku tegorocznej edycji FIFY wyglądać to będzie już zgoła inaczej. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Electronic Arts - jedynie FIFA 22 w wydaniu Ultimate zapewni nam dostęp do "darmowej" wersji next-gen.

"Podwójne Uprawnienie" oznacza, że możesz bez dodatkowych kosztów zaktualizować swoją kopię gry w wersji Ultimate Edition z PlayStation 4 do PlayStation 5 lub z Xbox One do Xbox Series X/S. Mówiąc prościej, daje ci to dostęp do gry zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5 lub Xbox One i Xbox Series X/S. Edycja standardowa gry FIFA 22 nie zawiera podwójnych uprawnień. Oznacza to, że jeśli kupisz Edycję Standardową gry FIFA 22 na PS4 i uaktualnisz ją do PS5 później, będziesz musiał kupić wersję gry na PS5, aby móc grać - Electronic Arts.

Sytuacja ta wzburzyła wielu graczy, którzy spodziewali się, że każda edycja gry gwarantować będzie darmową aktualizację. Standardowe wydanie FIFA 22 na PS4 to obecnie wydatek około 299 złotych, natomiast wersji Ultimate - 449 złotych, jak łatwo policzyć, przejście na nową generację będzie nas w tym wypadku kosztować 150 złotych.

Aktualizacja 2 - FIFA 22 wprowadzi spore zmiany w trybie Pro Clubs

Sympatycy trybu Pro Clubs w grach serii FIFA muszą liczyć się ze sporymi zmianami w najnowszej odsłonie piłkarskiej serii od EA. Jak ujawnił serwis Eurogamer, po raz pierwszy w historii możliwe będzie stworzenie wirtualnych piłkarek, które będą mogły rywalizować w meczach mieszanych 11 vs 11. Oznacza to, że zarówno męskie, jak i żeńskie awatary będą mogły ze sobą bezpośrednio rywalizować. Co z pewnością znakomita wiadomość dla wszystkich pań zakochanych w piłce nożnej.

Seria FIFA coraz odważniej stawia na kobiecy football, czego dowodem jest nie tylko powyższa wiadomość, ale również zatrudnienie Alex Scott w roli komentatorki. Co dalej? Fani serii z pewnością najbardziej czekają na oficjalny debiut FA Women’s Super League.

Aktualizacja 3 - Prawdopodobnie poznaliśmy nazwiska najlepszych piłkarzy w FIFA 22

Od lat na liście najlepszych piłkarzy w grach z serii FIFA pojawiają się tylko dwa nazwiska: Messi i Ronaldo. Jeśli jednak wierzyć dzisiejszym doniesieniom leakstera - MavzFUT, który specjalizuje się w doniesieniach na temat serii FIFA, w nadchodzącej odsłonie cyklu się to zmieni. Przypomnijmy, w FIFA 21 pierwsza trójka najlepszych zawodników prezentowała się następująco: Lionel Messi - 93 punkty, Cristiano Ronaldo 92, Robert Lewandowski 91. Według informacji ujawnionych przez MavzFUT to polski napastnik osiągnął największy postęp w minionym roku i w FIFA 22 będzie mógł się pochwalić ogólną notą na poziomie 93. Oznacza to, że zostanie on najlepszym piłkarzem w grze. Na szczycie nie będzie jednak sam, towarzyszyć mu będą Messi i Ronaldo, którzy również otrzymali ocenę na poziomie 93 punktów. Lista trzech najlepszych piłkarzy w FIFA 22 prezentuje się zatem następująco:

Lionel Messi – 93

Cristiano Ronaldo – 93

Robert Lewandowski – 93

Aktualizacja 4 - Tryb kariery w FIFA 22 ulegnie wielkim zmianom

Jeden z najpopularniejszych trybów w serii gier FIFA doczeka się w najnowszej odsłonie sporych zmian. Przede wszystkim od teraz gracze będą mogli poprowadzić stworzoną przez siebie drużynę. Będziemy mogli zaprojektować własny herb, strój, a nawet stadion. Sporo nowości czeka również na graczy, którzy wolą wcielić się w rolę zawodnika i piąć się po kolejnych szczeblach kariery.

FIFA 22 zaczerpnie trochę z gier RPG i możemy liczyć na nowy system rozwoju. Teraz, niczym w klasycznych RPG, będziemy zdobywać punkty doświadczenia i podnosić poziomy, aby następnie wykorzystywać je w rozbudowanych drzewkach umiejętności. Dzięki temu nasze wirtualny awatar będzie lepiej naszym wyobrażeniom i stylowi rozgrywki.

EA Sports zadbało również o lepsza (i realniejszą) atmosferę w szatni, usprawniono system transferów, a także zadbano o liczne osiągnięcia i wyzwania, które dodatkowo będą nas motywować podczas rozgrywki.

Aktualizacja 5 - FIFA 22 z wyłącznością na ligę włoską (Serie A) i Superpuchar Włoch (Supercoppa Italiana)

Serie FIFA od zawsze charakteryzuje się niezwykle bogatą liczbą licencji, które sprawiają, że wirtualne rozgrywki zapewniają graczom większy poziom realizmu. W ostatnich tygodniach mogliśmy jednak więcej słyszeć o sukcesach konkurencji - Konami, której udało się przekonać do współpracy popularne kluby włoskie jak: AS Roma, Lazio Rzym czy Atalanta Bergamo, a już wcześniej do japońskiego producenta dołączył Juventus Turyn. EA Sports porzuciło jednak bierną postawę i postanowiło przejść do ostrej kontrofensywy.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że FIFA 22 będzie posiadać wyłączne prawo do reprezentowania w grach wideo nazwy, trykotów, emblematów, stadionów i wizerunków 16 czołowych zespołów Serie A (najwyższe ligowe rozgrywki piłkarskie we Włoszech). Oznacza to, że do naszej dyspozycji otrzymamy następujące drużyny: Bologna F.C. 1909, Cagliari Calcio, Empoli F.C., ACF Fiorentina, Genoa C.F.C., Hellas Verona F.C., FC Internazionale Milano, A.C. Milan, S.S.C. Napoli, U.S. Salernitana 1919, U.C. Sampdoria, U.S. Sassuolo Calcio, Spezia Calcio, Torino F.C., Udinese Calcio, oraz Venezia F.C. Z kolei Juventus Turyn, Lazio Rzym, AS Roma oraz Atalanta Bergamo, które już wcześniej podpisały umowy z Konami. W FIFA 22 będą przedstawione jako: Piemonte Calcio, Latium, Roma FC oraz Bergamo Calcio.

EA Sports zostało również sponsorem tytularnym i oficjalnym partnerem Supercoppa Italiana (Superpuchar Włoch), który od sezonu 2022-23 zmieni nazwę na EA SPORTS Supercup. Oznacza to najprawdopodobniej, że współpraca producenta gier z Lega Seria A nie zakończy się na edycji FIFA 22.

Aktualizacja 6 - Poznaliśmy oficjalną listę najlepszych piłkarzy w FIFA 22

EA Sports postanowiło nie trzymać nas dłużej w niepewności i opublikowało listę najlepszych piłkarzy w najnowszej odsłonie serii FIFA. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że na szczycie rankingu znajdzie się Robert Lewandowski ex aequo z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo. Cóż, prawda okazała się nieco mniej szczęśliwa dla polskiego gwiazdora, ale zawodnik Bayernu Monachium i tak ma powody do radości.

Najlepszym piłkarzem w grze FIFA 22 będzie Lionel Messi, z łączną notą na poziomie 93 punktów. Tuż za nim uplasował się Robert Lewandowski, który otrzymał 92 punkty. Ostatnie miejsce na podium należy do Cristiano Ronaldo, który po przeciętnym sezonie w Juventusie Turyn został oceniony "jedynie" na 91 punktów. Warto przy tym podkreślić, że jest to najwyższa łączna nota i miejsca w rankingu Roberta Lewandowskiego w historii gier z cyklu FIFA.

Pierwsza dziesiątka najlepszych piłkarzy w FIFA 22 prezentuje się następująco:

Lionel Messi - 93

Robert Lewandowski - 92

Cristiano Ronaldo - 91

Kevin De Bruyne - 91

Kylian Mbappé - 91

Neymar Jr - 91

Jan Oblak - 91

Harry Kane - 90

N’Golo Kanté - 90

Manuel Neuer - 90

Aktualizacja 7 - Poznaliśmy duet polskich komentatorów w FIFA 22. Dariusz Szpakowski żegna się z serią

Polski oddział Electronic Arts ujawnił parę komentatorów, których usłyszymy w polskiej wersji językowej gry FIFA 22. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami z serią, po ponad 15 latach, żegna się legendarny Dariusz Szpakowski. Jego miejsce zastąpi Tomasz Smokowski, czyli jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów sportowych, który przez wiele lat związany był ze stacjami Canal+ i Polsat Sport.

Parę komentatorów w FIFA 22 utworzą zatem Tomasz Skomowski i dobrze znany fanom serii - Jacek Laskowski. Jak brzmi nowy komentarz w grze możecie przekonać się z poniższego materiału.

Aktualizacja 8 - Wiemy kiedy wystartuje Web App. EA pozwoli na "podglądanie" paczek w FIFA 22 FUT

Do premiery FIFA 22 pozostały już tylko dwa tygodni. Pierwsi szczęśliwcy już w przyszłym tygodniu będą mogli rozpocząć zmagania w kolejnym cyfrowym sezonie FIFA Ultimate Team. Electronic Arts poinformowało, że popularna aplikacja Web App, która umożliwia graczom m.in. kupowanie i otwieranie paczek, handel zawodnikami czy planowanie własnych wymarzonych składów w grach z serii FIFA zostanie udostępniona już 22 września, a więc w dniu startu wczesnego dostępu gry FIFA 22.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla sympatyków trybu FUT. W FIFA 22 możliwe będzie podejrzenie zawartości kupowanej przez nas paczki. Funkcja ta pojawiła się już w zeszłorocznej edycji gry z okazji EURO 2020. Choć miała być ona tylko czasowa, to EA dostrzegło jak bardzo spodobała się graczom i postanowiło zatrzymać "podglądanie" na stałe. Niestety, nowa/stara funkcja będzie mieć w najnowszym FUT pewne ograniczenia. Zawartość danej paczki będziemy mogli podejrzeć tylko raz na 24 godziny.

Aktualizacja 9 - Pierwsza drużyna tygodnia (TOTW) w FIFA 22 jest już dostępna

FIFA 22 jest już dostępna w formie wczesnego dostępu. Jeśli najbardziej cenicie sobie tryb Ultimate Team, to EA Sports udostępniło już pierwszą w tym sezonie drużynę tygodnia. W "Team of the Week" (TOTW) pojawiają się zawodnicy, którzy na realnych boiskach wyjątkowo dobrze radzili sobie w mijającym tygodniu. Ich nieco ulepszone karty, są prze ten krótki okres czasu dostępne do zdobycia w paczka trybu FUT.

Kto zapisał się na kartach historii i jako pierwszy trafił do TOTW w FIFA 22? Oto pierwsza jedenastka drużyny tygodnia:

Yassine Bounou — 84

Thiago Silva — 86

David Garcia — 82

Marco Davide Faraoni — 81

Joshua Kimmich — 90

Luis Diaz — 83

Ismaila Sarr — 82

Mohamed Salah — 90

Edin Dzeko — 85

Ivan Toney — 84

Vinicius Jr — 83

Pełną listę zawodników z drużyny tygodnia znajdziecie tutaj.

