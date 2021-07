FIFA 22 – premiera, wymagania, gameplay, edycje. Wszytko co wiemy

FIFA 22 bez tajemnic, sprawdź co już wiemy na temat najnowszej odsłony piłkarskiej serii.

Spis treści

Tegoroczna premiera gry FIFA 22 była tak pewna, jak to, że Polska reprezentacja w piłce nożnej nie wyjdzie z grupy na Euro 2020. Niby człowiek się łudzi, że coś się zmieni, że będzie inaczej, ale bardzo szybko i zdecydowanie rzeczywistość „sprowadza nas na ziemię”. Electronic Arts zapowiedziało już oficjalnie najnowszą odsłonę serii FIFA, co na nas czeka tym razem?

Po raz kolejny słyszymy o rewolucyjnych zmianach, niespotykanej rozgrywce i innowacjach. Czy po latach „pustych obietnic” sympatycy serii FIFA wreszcie mogą liczyć na nową jakość? Sprawdźcie, co już wiemy na temat FIFY 22.

Zobacz również:

FIFA 22 – nowości i zmiany

Największą nowością tegorocznej odsłony serii FIFA będzie „przełomowa technologia” - HyperMotion, która pozwala na dokładne zeskanowanie ruchów piłkarzy i realistyczne przeniesienie ich do świata gry. Wszystko to możliwe jest dzięki: wykorzystaniu uczenia maszynowego, ponad 8,7 miliona ujęć z meczów oraz sesji motion capture 22 profesjonalnych piłkarzy. W ten właśnie sposób HyperMotion zapewnia nowe animacje, które powstają w czasie rzeczywistym.

FIFA 22 oferuje milionom fanów na całym świecie możliwość obcowania z ukochanym sportem w niespotykany dotąd sposób. Każdy gracz doświadcza gry FIFA na swój własny sposób, ale rozgrywka na boisku jest najważniejsza. Dlatego też jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. HyperMotion jeszcze bardziej podnosi jakość rozgrywki na konsolach nowej generacji i Stadia, całkowicie zmieniając odczucia płynące z gry. - Nick Wlodyka, EA Sports.

Potwierdzono także, że FIFA 22 to jedna z najbardziej rozbudowanych odsłon w historii serii. Do naszej dyspozycji oddano: 17 tysięcy zawodników, ponad 700 drużyn, 90 stadionów i więcej niż 30 lig (w tym: Premier League, Bundesliga czy LaLiga). Nie zabraknie również najważniejszych europejskich rozgrywek piłkarskich jak: Liga Mistrzów UEFA czy Liga Europy.

To nie koniec zmian jakie trafią do gry FIFA 22. EA Sports potwierdziło również, że do produkcji trafią: całkowicie przebudowany system bramkarzy, nowy tryb „Stwórz klub”, odświeżona rozgrywka w VOLTA FOOTBALL oraz FIFA Ultimate Team Heroes. Ta ostatnia nowość to „przedmioty, które przedstawiają historie i chwałę kultowych zawodników i ulubieńców fanów”.

Fani mogą spodziewać się większej spójności i wyrazistych osobowości między słupkami dzięki kompletnej przebudowie systemu bramkarzy, zupełnie nowego trybu "Stwórz klub"; w trybie kariery, przebudowanej rozgrywki w VOLTA FOOTBALL oraz wprowadzenia FIFA Ultimate Team Heroes. - EA Sports

FIFA 22 z nowymi polskim komentarzem

FIFA 22 to nie tylko rewolucyjne zmiany w samej rozgrywce. Jak donosi Youtuber Kartomania, po ponad 15 latach współpracy, EA Polska zrezygnuje z współpracy z legendarnym polskim komentatorem Dariuszem Szpakowskim. Nowy / stary duet komentatorów mają tworzyć: Jacek Laskowski i Tomasz Smokowski, to właśnie ten drugi pan zastąpi doświadczonego kolegę po fachu. Należy jednak podkreślić, że nie jest to jeszcze oficjalna informacja polskiego wydawcy. Gdy tylko się taka pojawi, damy wam znać.

FIFA 22 – zwiastun i gameplay

Electronic Arts zaprezentowało nam do tej pory jedynie krótki zwiastun gry FIFA 22, który w głównej mierze skupia się na pokazaniu technologii HyperMotion. Nie mniej pojawiają się w nim również krótkie fragmenty gameplay'u.

FIFA 22 – platformy i wymagania

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EA nie ma zamiaru rezygnować ze wsparcia dla minionej już generacji konsol. FIFA 22 trafi zatem na PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch (edycja Legacy) oraz Google Stadia. Niestety, potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia i nie każdą platformę twórcy potraktowali z takim samym zaangażowaniem.

FIFA 22 okładka (fot. EA) FIFA 22 (fot. EA)

Standardowo, wersja gry na Nintendo Switch będzie dostępna jedynie w formie „Legacy Edition”, co oznacza, że do produkcji nie trafi żadna z zaprezentowanych nowości. To jednak nie wszystko, również posiadacze PC, PlayStation 4 i Xbox One nie będą mogli liczyć na wszystkie nowe rozwiązania z FIFY 22. Między innymi zabraknie technologii HyperMotion, która przecież ma być głównym „ficzerem” tegorocznej edycji. Jak zatem łatwo się domyśleć, FIFA 22 będzie najlepszym wyborem dla posiadaczy PlayStation 5 i Xbox Series X / S. Co ciekawe, również wersja gry na Google Stadia będzie mogła pochwalić się wszystkimi nowościami.

FIFA 22 – data premiery i cena

FIFA 22 zadebiutuje równolegle na całym świecie już 1 października 2021 roku. Gwiazdą okładki tegorocznej edycji będzie Kylian Mbappé. Dodatkowo EA Sports podało nazwiska piłkarzy, którzy będą pełnić rolę ambasadorów FIFY 22, są to: Heung-Min Son, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold i Christian Pulisic.

W zależności od wybranej platformy ceny gry będą się różnić, jednak bez względu na nasz wybór, za nową FIFĘ przyjdzie nam zapłacić więcej niż rok temu. Sugerowane przez producenta ceny w wersji na PS4 i Xbox One zaczynają się od 299 złotych. Posiadacze konsol nowej generacji (PS5 i Xbox Series X/S) będą musieli zapłacić już 349 złotych. Nieco mniej nowa FIFA obciąży portfele graczy PC, ci za grę zapłacą 269 złotych.

Więcej informacji na temat gry FIFA 22 poznamy już 22 lipca podczas wydarzenia EA Play Live.

