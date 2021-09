FIFA 22 – sprawdź, kiedy będziesz mógł zagrać i jak zgarnąć bonusy

Premiera gry FIFA 22 odbędzie się oficjalnie już jutro. Sprawdź, kiedy zagrają posiadacze edycji standardowej i jak zgarnąć dodatkowe bonusy.

fot. EA Sports

Długo wyczekiwana premiera najnowszej odsłony serii FIFA wreszcie nadchodzi. Już jutro wszyscy gracze będą mogli przystąpić do rywalizacji na wirtualnych boiskach.

Posiadacze FIFA 22 Ultimate Edition bawią się już od poniedziałku, jednak nabywcy standardowego wydania będą mogli przystąpić do rozgrywki dopiero jutro. Okazuje się jednak, że nie każda wersja gry wystartuje w tym samym czasie. Kiedy będziesz mógł wejść do gry?

FIFA 22 - premiera i czas startu

Jako pierwsi do rywalizacji w FIFA 22 przystąpią posiadacze konsol PlayStation 5, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Równo o północy, z 30 września na 1 października, będą oni mogli zalogować się do gry. O tej samej godzinie do zabawy przystąpią osoby, które zdecydowały się sięgnąć po FIFĘ 22 na PC, na platformie Origin. Najdłużej na dołączenie do rozgrywki będą czekać nabywcy PC-towej wersji na Steam. Będą oni musieli poczekać do godziny 8:00 rano, czasu polskiego

FIFA 22 – jak zdobyć przedpremierowe bonusy?

Biorąc pod uwagę, że do premiery gry FIFA 22 zostało jeszcze kilkanaście godzin, wciąż możecie zdobyć bonusy przeznaczone dla osób, które kupią produkcję w pre-orderze. Wśród nich znajdziecie:

Piłkarza z pierwszej drużyny tygodnia w FIFA Ultimate Team

Ambasadora FUT na wypożyczeniu (do wyboru)

Kyliana Mbappe na wypożyczeniu w FUT

Utalentowanego wychowanka w trybie kariery

FIFA 22 Edycja Standardowa z przedsprzedażowymi bonusami wciąż jest dostępna zarówno na PlayStation, jak i PC oraz Xbox. Poniżej znajdziecie najlepsze oferty.

